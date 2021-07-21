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Режиссер "Игры престолов" снимет несколько серий "Интервью с вампиром"
Режиссер "Игры престолов" снимет несколько серий "Интервью с вампиром" - РИА Новости, 21.07.2021
Режиссер "Игры престолов" снимет несколько серий "Интервью с вампиром"
Стало известно, что несколько серий "Интервью с вампиром" снимет Алан Тейлор. Об этом сообщает Variety. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T04:20
2021-07-21T04:20
2021-07-21T04:20
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новости культуры
игра престолов (сериал)
кирстен данст
том круз
брэд питт (уильям бредли)
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Стало известно, что несколько серий "Интервью с вампиром" снимет Алан Тейлор. Об этом сообщает Variety. Он срежиссирует два первых эпизода и займет пост исполнительного продюсера шоу. Роман Энн Райс "Интервью с вампиром" вышел в 1976 году. Главные герои книги — клыкастые красавцы Лестат, Луи и их "дочь" Клодия, которую обратили, когда она была еще ребенком, поэтому у нее тело маленькой девочки, а разум взрослой женщины. Новый проект не первая экранизация знаменитого романа о кровопийцах. В 1994 году Нил Джордан представил одноименный полнометражный фильм ужасов с Брэдом Питтом, Томом Крузом и юной Кирстен Данст в главных ролях.Алан Тейлор известен по работе над такими проектами, как "Клан Сопрано", "Безумцы", Секс в большом городе" и "Игра престолов".
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кино и сериалы, новости культуры, игра престолов (сериал), кирстен данст, том круз, брэд питт (уильям бредли)
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Стало известно, что несколько серий "Интервью с вампиром" снимет Алан Тейлор. Об этом сообщает
Variety.
Он срежиссирует два первых эпизода и займет пост исполнительного продюсера шоу.
Роман Энн Райс "Интервью с вампиром" вышел в 1976 году. Главные герои книги — клыкастые красавцы Лестат, Луи и их "дочь" Клодия, которую обратили, когда она была еще ребенком, поэтому у нее тело маленькой девочки, а разум взрослой женщины.
Новый проект не первая экранизация знаменитого романа о кровопийцах. В 1994 году Нил Джордан представил одноименный полнометражный фильм ужасов с Брэдом Питтом, Томом Крузом и юной Кирстен Данст в главных ролях.
Алан Тейлор известен по работе над такими проектами, как "Клан Сопрано", "Безумцы", Секс в большом городе" и "Игра престолов".