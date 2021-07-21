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Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей
Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей - РИА Новости, 21.07.2021
Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей
Пользователи Сети пишут гневные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода первой серии комедийного сериала "Сваты" на украинском языке. РИА Новости, 21.07.2021
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи Сети пишут гневные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода первой серии комедийного сериала "Сваты" на украинском языке.Так, по мнению зрителей, это испортило качество сериала."Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", — отметил другой."Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал &lt;…&gt; будем искать на просторах интернета на языке оригинала", — возмутился третий.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
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новости культуры, россия, украина, в мире
13:02 21.07.2021 (обновлено: 13:54 21.07.2021)
 
Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей

Зрители украинского телеканала "1+1" разозлились из-за перевода сериала "Сваты"

© Квартал-95 (2008-...)Кадр из сериала "Сваты"
Кадр из сериала Сваты
© Квартал-95 (2008-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи Сети пишут гневные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода первой серии комедийного сериала "Сваты" на украинском языке.
Так, по мнению зрителей, это испортило качество сериала.

"Я ожидала всего, но чтоб "Сватов" перевели на украинский, это уже через край, кто эту чушь будет смотреть?" — написала пользовательница.

"Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", — отметил другой.
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 17:45Авторы
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"Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал <…> будем искать на просторах интернета на языке оригинала", — возмутился третий.

"Вы еще переведите "Бриллиантовую руку" на украинскую мову", — негодует один комментаторов.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.
 
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