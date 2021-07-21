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Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей

Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей - РИА Новости, 21.07.2021

Перевод сериала "Сваты" на украинский язык разозлил зрителей

Пользователи Сети пишут гневные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода первой серии комедийного сериала "Сваты" на украинском языке. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T13:02

2021-07-21T13:02

2021-07-21T13:54

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пользователи Сети пишут гневные отзывы на сайте телеканала "1+1" после выхода первой серии комедийного сериала "Сваты" на украинском языке.Так, по мнению зрителей, это испортило качество сериала."Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", — отметил другой."Это действительно ужас, как так можно испортить хороший сериал <…> будем искать на просторах интернета на языке оригинала", — возмутился третий.Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу на Украине в 2019 году. Согласно ему, единственным государственным языком в стране считается украинский и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства. Некоторые статьи закона вступают в силу постепенно: в частности, с 16 июля 2021 года украинский язык стал обязательным в фильмах и телесериалах на телевидении.

https://radiosputnik.ria.ru/20210720/ukraina-1742079844.html

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