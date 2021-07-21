https://ria.ru/20210721/senat-1742299684.html
Дженкинс утвердили на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Дженкинс утвердили на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями - РИА Новости, 21.07.2021
Дженкинс утвердили на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Сенат США утвердил Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:48
2021-07-21T23:48
2021-07-21T23:48
военно-морские силы сша
джорджтаунский университет
сша
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Сенат США утвердил Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями.Как следует из информации на сайте сената, за кандидатуру Дженкинс высказались 52 сенатора, а 48 проголосовали против.Дженкинс - основатель и руководитель организации "Цветные женщины за продвижение мира и безопасности и трансформацию подхода к конфликтам". Она участвует в переходной команде Байдена в госдепартаменте.В 2009-2017 годах Дженкинс координировала программы по сокращению угроз в Бюро международной безопасности и нераспространения госдепартамента. Также она была представителем по вопросам нераспространения в G7 и главой четырех саммитов по ядерной безопасности внутри этой организации.Кроме того, Дженкинс занималась выработкой политики безопасности в области здравоохранения, возглавляла Комитет по радиоактивным источникам, была научным сотрудником Института Брукингса и Школы общественных коммуникаций имени Хамфри. Занимала пост профессора Джорджтаунского университета.Также в послужном списке Дженкинс - служба в ВМС США и диссертация в университете Виргинии.
https://ria.ru/20210430/nuland-1730601050.html
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военно-морские силы сша, джорджтаунский университет, сша, в мире
Дженкинс утвердили на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями
Сенат США утвердил Бонни Дженкинс на пост замгоссекретаря по контролю над вооружениями