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https://ria.ru/20210721/sdelka-1742283222.html
Госдеп рассказал о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"
Госдеп рассказал о сделке с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Госдеп рассказал о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"
Соединенные Штаты во время обсуждений с властями Германии касательно проекта газопровода "Северный поток — 2" предпочли не рисковать отношениями со своим... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T20:26
2021-07-21T20:34
россия
nord stream 2 ag
нед прайс
балтийское море
виктория нуланд
евросоюз
северный поток — 2
государственный департамент сша
германия
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты во время обсуждений с властями Германии касательно проекта газопровода "Северный поток — 2" предпочли не рисковать отношениями со своим ключевым союзником, заявил в среду официальный представитель госдепа Нед Прайс, комментируя достигнутые договоренности между двумя странами."Любой разумный человек посчитал бы, что санкции навряд ли остановят "Северный поток — 2". Поэтому, Администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Ранее в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США в ближайшее время объявят о достижении договоренности по "Северному потоку — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, nord stream 2 ag, нед прайс, балтийское море, виктория нуланд, евросоюз, северный поток — 2, государственный департамент сша, германия, сша, в мире
20:26 21.07.2021 (обновлено: 20:34 21.07.2021)
 
Госдеп рассказал о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"

Представитель госдепа США Прайс: санкции вряд ли остановят "Северный поток — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты во время обсуждений с властями Германии касательно проекта газопровода "Северный поток — 2" предпочли не рисковать отношениями со своим ключевым союзником, заявил в среду официальный представитель госдепа Нед Прайс, комментируя достигнутые договоренности между двумя странами.
"Любой разумный человек посчитал бы, что санкции навряд ли остановят "Северный поток — 2". Поэтому, Администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Ранее в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США в ближайшее время объявят о достижении договоренности по "Северному потоку — 2".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 19:46
Джабаров оценил договоренности США и Германии по "Северному потоку — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGНед ПрайсБалтийское мореВиктория НуландЕвросоюзСеверный поток — 2Государственный департамент СШАГерманияСШАВ мире
 
 
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