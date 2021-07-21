https://ria.ru/20210721/sdelka-1742283222.html

Госдеп рассказал о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"

Госдеп рассказал о сделке с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Госдеп рассказал о сделке с Германией по "Северному потоку — 2"

Соединенные Штаты во время обсуждений с властями Германии касательно проекта газопровода "Северный поток — 2" предпочли не рисковать отношениями со своим... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T20:26

2021-07-21T20:26

2021-07-21T20:34

россия

nord stream 2 ag

нед прайс

балтийское море

виктория нуланд

евросоюз

северный поток — 2

государственный департамент сша

германия

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты во время обсуждений с властями Германии касательно проекта газопровода "Северный поток — 2" предпочли не рисковать отношениями со своим ключевым союзником, заявил в среду официальный представитель госдепа Нед Прайс, комментируя достигнутые договоренности между двумя странами."Любой разумный человек посчитал бы, что санкции навряд ли остановят "Северный поток — 2". Поэтому, Администрация США решила, что в таких обстоятельствах не стоит рисковать подрывом, существенным осложнением наших двухсторонних отношений с нашим ключевым союзником", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Ранее в среду замгоссекретаря Виктория Нуланд заявила, что США в ближайшее время объявят о достижении договоренности по "Северному потоку — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток — 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210721/dogovorennosti-1742279397.html

россия

балтийское море

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-21T20:26 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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