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В США заявили о катастрофе из-за сделки по "Северному потоку — 2"

В США заявили о катастрофе из-за сделки по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

В США заявили о катастрофе из-за сделки по "Северному потоку — 2"

Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту строительства трубопровода "Северный... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T02:35

2021-07-21T02:35

2021-07-21T08:24

россия

вашингтон

nord stream 2 ag

тед круз (сенатор от штата техас)

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту строительства трубопровода "Северный поток — 2" станет катастрофой для США и геополитической победой России.Накануне СМИ сообщили о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Германией о проекте газопровода. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что о договоренности могут объявить уже в среду.По мнению сенатора, президент Джо Байден "нарушает законы США". Кроме того, Круз обвинил американского лидера в "полной сдаче Путину"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюза.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.

https://ria.ru/20210603/sanktsii-1735327212.html

россия

вашингтон

балтийское море

сша

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россия, вашингтон, nord stream 2 ag, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, джо байден, сша, в мире