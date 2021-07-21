02:35 21.07.2021 (обновлено: 08:24 21.07.2021)
В США заявили о катастрофе из-за сделки по "Северному потоку — 2"
Сенатор Тед Круз: сделка по "Северному потоку — 2" с Германией станет катастрофой для США
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту строительства трубопровода "Северный поток — 2" станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Накануне СМИ сообщили о достижении договоренности между Соединенными Штатами и Германией о проекте газопровода. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что о договоренности могут объявить уже в среду.
"Если сообщения и детали сделки верны, это станет геополитической победой (президента России Владимира. — Прим. ред.) Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников", — говорится в заявлении на сайте Круза.
По мнению сенатора, президент Джо Байден "нарушает законы США". Кроме того, Круз обвинил американского лидера в "полной сдаче Путину".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.
Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюза.
Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.