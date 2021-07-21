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WSJ: США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку — 2" в среду
WSJ: США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку — 2" в среду - РИА Новости, 21.07.2021
WSJ: США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку — 2" в среду
США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку — 2", пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T00:09
2021-07-21T00:09
2021-07-21T02:18
nord stream 2 ag
северный поток — 2
джо байден
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вашингтон (город)
сша
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экономика
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку — 2", пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации издания, Вашингтон не станет противостоять завершению строительства российского трубопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, германия, вашингтон (город), сша, в мире, экономика
00:09 21.07.2021 (обновлено: 02:18 21.07.2021)
WSJ: США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку — 2" в среду
WSJ: объявление о сделке США и Германии по "Северному потоку — 2" ожидается в среду