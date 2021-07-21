https://ria.ru/20210721/sdelka-1742119220.html

WSJ: США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку — 2" в среду

WSJ: США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку — 2" в среду - РИА Новости, 21.07.2021

WSJ: США и Германия объявят о сделке по "Северному потоку — 2" в среду

США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку — 2", пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T00:09

2021-07-21T00:09

2021-07-21T02:18

nord stream 2 ag

северный поток — 2

джо байден

германия

вашингтон (город)

сша

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку — 2", пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.По информации издания, Вашингтон не станет противостоять завершению строительства российского трубопровода."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта, в частности, активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза. В декабре 2019 года Вашингтон ввел ограничительные меры против газопровода.Россия неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, поскольку это коммерческий проект, выгодный как России, так и ЕС.Оператор газопровода Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке труб в конце следующего месяца.

https://ria.ru/20210720/gaz-1742090147.html

германия

вашингтон (город)

сша

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nord stream 2 ag, северный поток — 2, джо байден, германия, вашингтон (город), сша, в мире, экономика