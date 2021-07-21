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Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 21.07.2021

Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах их сопровождали норвежские F-16, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:23

2021-07-21T16:23

2021-07-21T16:54

норвежское море

баренцево море

ту-160

безопасность

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах их сопровождали норвежские F-16, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более семи часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.Подчеркивается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана - все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

норвежское море

баренцево море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

норвежское море, баренцево море, ту-160, безопасность