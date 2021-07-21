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Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями - РИА Новости, 21.07.2021
Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями
Два Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах их сопровождали норвежские F-16, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:23
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норвежское море
баренцево море
ту-160
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах их сопровождали норвежские F-16, сообщили в Минобороны России."Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более семи часов", - говорится в сообщении.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.Подчеркивается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана - все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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норвежское море, баренцево море, ту-160, безопасность
16:23 21.07.2021 (обновлено: 16:54 21.07.2021)
 
Два Ту-160 выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили полет над водами Баренцева и Норвежского морей

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСтратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей
Стратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Стратегический ракетоносец Ту-160 начинает плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Два Ту-160 выполнили плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах их сопровождали норвежские F-16, сообщили в Минобороны России.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Продолжительность полета составила более семи часов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии.
Подчеркивается, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана - все полеты самолетов ВКС выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
 
Норвежское мореБаренцево мореТу-160Безопасность
 
 
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