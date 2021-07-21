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Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США
Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США - РИА Новости, 21.07.2021
Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США
Читатели новостного издания ABC News прокомментировали публикацию о новом российском однодвигательном малозаметном истребителе пятого поколения Checkmate,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:02
2021-07-21T20:45
checkmate
макс-2021
россия
f-22
ростех
нато
f-35
жуковский
сша
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Американцы узнали характеристики российского истребителя и пришли в ужас
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели новостного издания ABC News прокомментировали публикацию о новом российском однодвигательном малозаметном истребителе пятого поколения Checkmate, прототип которого показали на МАКС-2021."Так, а кто там заявлял, что нам не нужны наши союзники по НАТО?" — отметил с иронией другой.В комментариях развернулась дискуссия о том, какой истребитель лучше, российский Checkmate или американские аналоги."Вот почему вооруженные силы США нуждаются в серьезном обновлении", — предположил один из комментаторов."Теперь США будет не так просто превзойти российские ВВС. Вдобавок Россия имеет лучшую противовоздушную оборону, чем США, с радарами, которые могут отслеживать стелс-самолеты", — подчеркнул читатель.Также пользователи стали спорить из-за соотношения цены и качества каждой машины."Я не думаю, что американский F-35 имеет схожие с российским самолетом характеристики", — поделился мнением один из читателей.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210721/amerikantsy-1742160602.html
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checkmate, макс-2021, россия, f-22, ростех, нато, f-35, жуковский, сша, технологии
18:02 21.07.2021 (обновлено: 20:45 21.07.2021)
 
Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США

Новый российский истребитель Checkmate поразил читателей ABC News своими возможностями

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезентация нового военного самолета Checkmate
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели новостного издания ABC News прокомментировали публикацию о новом российском однодвигательном малозаметном истребителе пятого поколения Checkmate, прототип которого показали на МАКС-2021.
"Извините, но США ждет тяжелый бой, если они полезут к русским", — написал один из пользователей.
"Так, а кто там заявлял, что нам не нужны наши союзники по НАТО?" — отметил с иронией другой.
В комментариях развернулась дискуссия о том, какой истребитель лучше, российский Checkmate или американские аналоги.
"Вот почему вооруженные силы США нуждаются в серьезном обновлении", — предположил один из комментаторов.
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"Теперь США будет не так просто превзойти российские ВВС. Вдобавок Россия имеет лучшую противовоздушную оборону, чем США, с радарами, которые могут отслеживать стелс-самолеты", — подчеркнул читатель.
Также пользователи стали спорить из-за соотношения цены и качества каждой машины.
"Я не думаю, что американский F-35 имеет схожие с российским самолетом характеристики", — поделился мнением один из читателей.

"Что касается качества, что лучше? Иметь F-22 или российские самолеты, способные сбивать F-22?" — добавили в ответ.

Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.
Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
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