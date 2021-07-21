https://ria.ru/20210721/samolet-1742257303.html

Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США

Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США - РИА Новости, 21.07.2021

Американцы узнали параметры истребителя Checkmate и разочаровались в США

Читатели новостного издания ABC News прокомментировали публикацию о новом российском однодвигательном малозаметном истребителе пятого поколения Checkmate,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:02

2021-07-21T18:02

2021-07-21T20:45

checkmate

макс-2021

россия

f-22

ростех

нато

f-35

жуковский

сша

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Американцы узнали характеристики российского истребителя и пришли в ужас

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Читатели новостного издания ABC News прокомментировали публикацию о новом российском однодвигательном малозаметном истребителе пятого поколения Checkmate, прототип которого показали на МАКС-2021."Так, а кто там заявлял, что нам не нужны наши союзники по НАТО?" — отметил с иронией другой.В комментариях развернулась дискуссия о том, какой истребитель лучше, российский Checkmate или американские аналоги."Вот почему вооруженные силы США нуждаются в серьезном обновлении", — предположил один из комментаторов."Теперь США будет не так просто превзойти российские ВВС. Вдобавок Россия имеет лучшую противовоздушную оборону, чем США, с радарами, которые могут отслеживать стелс-самолеты", — подчеркнул читатель.Также пользователи стали спорить из-за соотношения цены и качества каждой машины."Я не думаю, что американский F-35 имеет схожие с российским самолетом характеристики", — поделился мнением один из читателей.Прототип легкого тактического истребителя Checkmate был во вторник впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Самолет разрабатывается компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Машина ориентирована на экспортные поставки.Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210721/amerikantsy-1742160602.html

https://ria.ru/20210715/katastrofa-1741432354.html

россия

жуковский

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

checkmate, макс-2021, россия, f-22, ростех, нато, f-35, жуковский, сша, технологии