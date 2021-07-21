https://ria.ru/20210721/rynok-1742268745.html

Путин призвал не мешать допуску иностранных товаров на российский рынок

Путин призвал не мешать допуску иностранных товаров на российский рынок - РИА Новости, 21.07.2021

Путин призвал не мешать допуску иностранных товаров на российский рынок

Фитосанитарные нормы не должны становиться рычагом "отдавливания" конкурентов и недопуска товаров из других стран на российский рынок, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:41

2021-07-21T18:41

2021-07-21T18:41

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Фитосанитарные нормы не должны становиться рычагом "отдавливания" конкурентов и недопуска товаров из других стран на российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что фитосанитарные нормы нужно соблюдать, только ни в коем случае нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались как рычаг, чтобы отдавливать конкурентов на рынке и не пускать товар на наш рынок, вот о чем речь", - сказал он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210620/ekonomika-1737813800.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика