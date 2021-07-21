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Путин призвал не мешать допуску иностранных товаров на российский рынок
Путин призвал не мешать допуску иностранных товаров на российский рынок - РИА Новости, 21.07.2021
Путин призвал не мешать допуску иностранных товаров на российский рынок
Фитосанитарные нормы не должны становиться рычагом "отдавливания" конкурентов и недопуска товаров из других стран на российский рынок, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:41
2021-07-21T18:41
2021-07-21T18:41
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Фитосанитарные нормы не должны становиться рычагом "отдавливания" конкурентов и недопуска товаров из других стран на российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин."Понятно, что фитосанитарные нормы нужно соблюдать, только ни в коем случае нельзя допустить, чтобы фитосанитарные нормы использовались как рычаг, чтобы отдавливать конкурентов на рынке и не пускать товар на наш рынок, вот о чем речь", - сказал он в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/ekonomika-1737813800.html
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россия, владимир путин, экономика
Путин призвал не мешать допуску иностранных товаров на российский рынок
Президент Путин: фитосанитарные нормы не должны мешать допуску товаров на российский рынок