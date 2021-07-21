https://ria.ru/20210721/rusal-1742180850.html

Песков переадресовал вопрос о ситуации с "Русалом" в правительство

Песков переадресовал вопрос о ситуации с "Русалом" в правительство - РИА Новости, 21.07.2021

Песков переадресовал вопрос о ситуации с "Русалом" в правительство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в кабинет министров вопрос о ситуации с возможными потерями "Русала" в связи с экспортной... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:13

2021-07-21T12:13

2021-07-21T12:13

россия

русал

снг

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в кабинет министров вопрос о ситуации с возможными потерями "Русала" в связи с экспортной пошлиной на алюминий, отметив, что и в Кремле внимательно наблюдают за отраслью.Ранее замгендиректора "Русала" по продажам в РФ, СНГ и Китае Роман Андрюшин сообщил, что потери из-за введения экспортной пошлины на алюминий из России могут составить сотни миллионов долларов, компания может рассмотреть консервацию отдельных производственных мощностей."Безусловно, мы внимательно наблюдаем за тем, какая ситуация в этих отраслях развивается. Но все-таки это прерогатива правительства. И вопрос, конечно, нужно адресовать в кабинет министров", - ответил Песков на вопрос журналистов, следит ли Кремль за ситуацией и будет ли рекомендовать правительству поиск других решений.Правительство РФ 25 июня утвердило введение пошлин на экспорт из России черных и цветных металлов. Пошлины вводятся с 1 августа по 31 декабря 2021 года, они будут состоять из базовой ставки в 15% и специфического компонента. Для цветных металлов специфическая пошлина рассчитывалась в зависимости от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля - не менее 2,321 тысячи долларов, для алюминия - не менее 254 долларов.

https://ria.ru/20201217/rusal-1589800525.html

https://ria.ru/20201120/bolnitsy-1585479153.html

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россия, русал, снг, дмитрий песков, экономика