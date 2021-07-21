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"Русал" может потерять сотни миллионов долларов из-за экспортной пошлины
"Русал" может потерять сотни миллионов долларов из-за экспортной пошлины - РИА Новости, 21.07.2021
"Русал" может потерять сотни миллионов долларов из-за экспортной пошлины
Потери "Русала" из-за введения экспортной пошлины на алюминий могут составить сотни миллионов долларов, заявил журналистам заместитель гендиректора компании по... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:04
2021-07-21T12:04
2021-07-21T12:04
россия
русал
экономика
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Потери "Русала" из-за введения экспортной пошлины на алюминий могут составить сотни миллионов долларов, заявил журналистам заместитель гендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.По его словам, производство некоторых видов продукции — а это сотни тысяч тонн — станет просто убыточным. В результате некоторые заводы не будут работать на полную мощность. И это притом, что "Русал" производит четыре миллиона тонн продукции в год, из которых 2,8 миллиона идет на экспорт.На его взгляд, пошлины на алюминий быть не должно, так как нынешние цены на металл далеки от пиковых, а средняя себестоимость сейчас гораздо выше."К сожалению, мы попали рикошетом в общее движение по принуждению участников рынка к снижению цен. Мы наблюдали взрывной рост цен в части арматуры и проката, но в этой ценовой гонке не участвовали", — cказал Андрюшин.Он пояснил, что еще до введения экспортной пошлины "Русал" вел диалог с клиентами из строительной, машиностроительной, автомобильной и энергетической отраслей и действовал в рамках предписания ФАС, ограничивающего рост цен. Помимо этого, компания пошла навстречу клиентам и позволила фиксировать цены по долгосрочным соглашениям и использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками.Андрюшин отметил также, что рынок алюминия сейчас находится на подъеме, который начался еще в середине прошлого года, поэтому опасений по снижению цен и спроса нет. Справедливой он считает цену в 2,5-2,6 тысячи долларов за тонну.Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов 25 июня утвердило правительство, они будут действовать с 1 августа по 31 декабря. Размер складывается из базовой ставки в 15 процентов и специфического компонента, который зависит от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля — не менее 2,321 тысячи, для алюминия — не менее 254 долларов.
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россия, русал, экономика
"Русал" может потерять сотни миллионов долларов из-за экспортной пошлины
"Русал" ожидает потерь в сотни миллионов долларов из-за экспортной пошлины на алюминий
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Потери "Русала
" из-за введения экспортной пошлины на алюминий могут составить сотни миллионов долларов, заявил журналистам заместитель гендиректора компании по продажам в России
, СНГ
и Китае Роман Андрюшин.
По его словам, производство некоторых видов продукции — а это сотни тысяч тонн — станет просто убыточным. В результате некоторые заводы не будут работать на полную мощность. И это притом, что "Русал" производит четыре миллиона тонн продукции в год, из которых 2,8 миллиона идет на экспорт.
"По большей части длинных контрактов у нас нет возможности включить налог в цену. А там, где возможно пересмотреть цену, этого могут не позволить сделать рыночные условия", — добавил Андрюшин.
На его взгляд, пошлины на алюминий быть не должно, так как нынешние цены на металл далеки от пиковых, а средняя себестоимость сейчас гораздо выше.
"К сожалению, мы попали рикошетом в общее движение по принуждению участников рынка к снижению цен. Мы наблюдали взрывной рост цен в части арматуры и проката, но в этой ценовой гонке не участвовали", — cказал Андрюшин.
Он пояснил, что еще до введения экспортной пошлины "Русал" вел диалог с клиентами из строительной, машиностроительной, автомобильной и энергетической отраслей и действовал в рамках предписания ФАС
, ограничивающего рост цен. Помимо этого, компания пошла навстречу клиентам и позволила фиксировать цены по долгосрочным соглашениям и использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками.
"Поэтому для нас было вдвойне неожиданным решение ввести экспортную пошлину, так как "Русал" не имеет сейчас никакой сверхприбыли, особенно на внутреннем рынке, где мы не просто продаем алюминий, а создаем с нашими партнерами продукцию с высокой добавленной стоимостью", — сказал замглавы компании.
Андрюшин отметил также, что рынок алюминия сейчас находится на подъеме, который начался еще в середине прошлого года, поэтому опасений по снижению цен и спроса нет. Справедливой он считает цену в 2,5-2,6 тысячи долларов за тонну.
Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов 25 июня утвердило правительство, они будут действовать с 1 августа по 31 декабря. Размер складывается из базовой ставки в 15 процентов и специфического компонента, который зависит от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля — не менее 2,321 тысячи, для алюминия — не менее 254 долларов.