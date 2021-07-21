https://ria.ru/20210721/rusal-1742178356.html

"Русал" может потерять сотни миллионов долларов из-за экспортной пошлины

"Русал" может потерять сотни миллионов долларов из-за экспортной пошлины - РИА Новости, 21.07.2021

"Русал" может потерять сотни миллионов долларов из-за экспортной пошлины

Потери "Русала" из-за введения экспортной пошлины на алюминий могут составить сотни миллионов долларов, заявил журналистам заместитель гендиректора компании по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:04

2021-07-21T12:04

2021-07-21T12:04

россия

русал

экономика

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Потери "Русала" из-за введения экспортной пошлины на алюминий могут составить сотни миллионов долларов, заявил журналистам заместитель гендиректора компании по продажам в России, СНГ и Китае Роман Андрюшин.По его словам, производство некоторых видов продукции — а это сотни тысяч тонн — станет просто убыточным. В результате некоторые заводы не будут работать на полную мощность. И это притом, что "Русал" производит четыре миллиона тонн продукции в год, из которых 2,8 миллиона идет на экспорт.На его взгляд, пошлины на алюминий быть не должно, так как нынешние цены на металл далеки от пиковых, а средняя себестоимость сейчас гораздо выше."К сожалению, мы попали рикошетом в общее движение по принуждению участников рынка к снижению цен. Мы наблюдали взрывной рост цен в части арматуры и проката, но в этой ценовой гонке не участвовали", — cказал Андрюшин.Он пояснил, что еще до введения экспортной пошлины "Русал" вел диалог с клиентами из строительной, машиностроительной, автомобильной и энергетической отраслей и действовал в рамках предписания ФАС, ограничивающего рост цен. Помимо этого, компания пошла навстречу клиентам и позволила фиксировать цены по долгосрочным соглашениям и использовать рыночные инструменты хеджирования для управления ценовыми рисками.Андрюшин отметил также, что рынок алюминия сейчас находится на подъеме, который начался еще в середине прошлого года, поэтому опасений по снижению цен и спроса нет. Справедливой он считает цену в 2,5-2,6 тысячи долларов за тонну.Пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов 25 июня утвердило правительство, они будут действовать с 1 августа по 31 декабря. Размер складывается из базовой ставки в 15 процентов и специфического компонента, который зависит от вида металла. Для меди пошлина составит не менее 1,226 тысячи долларов за тонну, для никеля — не менее 2,321 тысячи, для алюминия — не менее 254 долларов.

https://ria.ru/20210701/poshliny-1739483738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русал, экономика