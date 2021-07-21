https://ria.ru/20210721/rossiyane-1742235220.html

В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян

В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян - РИА Новости, 21.07.2021

В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян

Число случаев преследования и нарушения прав российских граждан за рубежом в последние годы растет, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:21

2021-07-21T16:21

2021-07-21T16:27

россия

григорий лукьянцев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число случаев преследования и нарушения прав российских граждан за рубежом в последние годы растет, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев."В последние годы количество случаев, связанных с нарушением прав российских граждан за рубежом, только растет. Это и политически мотивированные преследования со стороны соответствующих властей, государств, это и факты задержания российских граждан", - заявил он во время видеоконференции Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в Общественной палате РФ.Лукьянцев отдельно отметил факты преследования гражданских активистов и российских журналистов со стороны властей и националистов на Украине.

https://ria.ru/20210707/putin-1740213268.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, григорий лукьянцев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина