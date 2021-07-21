https://ria.ru/20210721/rossiyane-1742235220.html
В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян
В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян - РИА Новости, 21.07.2021
В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян
Число случаев преследования и нарушения прав российских граждан за рубежом в последние годы растет, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:21
2021-07-21T16:21
2021-07-21T16:27
россия
григорий лукьянцев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число случаев преследования и нарушения прав российских граждан за рубежом в последние годы растет, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев."В последние годы количество случаев, связанных с нарушением прав российских граждан за рубежом, только растет. Это и политически мотивированные преследования со стороны соответствующих властей, государств, это и факты задержания российских граждан", - заявил он во время видеоконференции Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в Общественной палате РФ.Лукьянцев отдельно отметил факты преследования гражданских активистов и российских журналистов со стороны властей и националистов на Украине.
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россия, григорий лукьянцев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
16:21 21.07.2021 (обновлено: 16:27 21.07.2021)
В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян
Представитель МИД Лукьянцев: за рубежом все чаще нарушают права россиян