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В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян
В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян - РИА Новости, 21.07.2021
В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян
Число случаев преследования и нарушения прав российских граждан за рубежом в последние годы растет, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:21
2021-07-21T16:27
россия
григорий лукьянцев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число случаев преследования и нарушения прав российских граждан за рубежом в последние годы растет, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев."В последние годы количество случаев, связанных с нарушением прав российских граждан за рубежом, только растет. Это и политически мотивированные преследования со стороны соответствующих властей, государств, это и факты задержания российских граждан", - заявил он во время видеоконференции Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в Общественной палате РФ.Лукьянцев отдельно отметил факты преследования гражданских активистов и российских журналистов со стороны властей и националистов на Украине.
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россия, григорий лукьянцев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
16:21 21.07.2021 (обновлено: 16:27 21.07.2021)
 
В МИД заявили, что за рубежом все чаще нарушают права россиян

Представитель МИД Лукьянцев: за рубежом все чаще нарушают права россиян

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев
Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Число случаев преследования и нарушения прав российских граждан за рубежом в последние годы растет, заявил уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев.
"В последние годы количество случаев, связанных с нарушением прав российских граждан за рубежом, только растет. Это и политически мотивированные преследования со стороны соответствующих властей, государств, это и факты задержания российских граждан", - заявил он во время видеоконференции Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в Общественной палате РФ.
Путин: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 10:33
Путин назвал права и свободы человека высшей ценностью
Лукьянцев отдельно отметил факты преследования гражданских активистов и российских журналистов со стороны властей и националистов на Украине.
 
РоссияГригорий ЛукьянцевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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