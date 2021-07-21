https://ria.ru/20210721/rezidenty-1742259635.html

Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье

Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье - РИА Новости, 21.07.2021

Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье

Первыми резидентами инновационно-промышленного парка Боровлево-3 в Тверской области стали компания "Фодеско-МАК", специализирующаяся на изготовлении... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:24

2021-07-21T18:24

2021-07-21T18:24

тверская область

межгосударственный авиационный комитет

тверская область

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742260485_0:154:2000:1280_1920x0_80_0_0_a53895d63cf11f952e97119851d98e1c.jpg

ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Первыми резидентами инновационно-промышленного парка Боровлево-3 в Тверской области стали компания "Фодеско-МАК", специализирующаяся на изготовлении приспособлений для станков и оборудования, а также "Герс Технолоджи", являющаяся передовой российской компанией в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение одобрено на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья. Cоглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов между правительством Тверской области и компаниями "Фодеско-МАК" и "Герс Технолоджи" были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме-2021.Основными рынками сбыта продукции компании "Фодеско-МАК" станут Россия, страны Европейского союза и СНГ.В планах компании "Герс Технолоджи" - создать в парке "Боровлёво-3" центр разработки и производства современного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20210624/dobrovoltsy-1738501900.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

межгосударственный авиационный комитет, тверская область, технологии