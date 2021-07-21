Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Первыми резидентами инновационно-промышленного парка Боровлево-3 в Тверской области стали компания "Фодеско-МАК", специализирующаяся на изготовлении приспособлений для станков и оборудования, а также "Герс Технолоджи", являющаяся передовой российской компанией в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение одобрено на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья. Cоглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов между правительством Тверской области и компаниями "Фодеско-МАК" и "Герс Технолоджи" были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме-2021.
"Перед регионами поставлена задачу предложить понятный, исчерпывающий алгоритм действий, который позволит инвестору максимально эффективно и быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства. Наша задача, как региональной власти, обеспечить данные процессы в максимально короткие сроки", – сказал на заседании совета губернатор области Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
В планах компании "Герс Технолоджи" - создать в парке "Боровлёво-3" центр разработки и производства современного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест.