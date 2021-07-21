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Тверская область
https://ria.ru/20210721/rezidenty-1742259635.html
Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье
Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье - РИА Новости, 21.07.2021
Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье
Первыми резидентами инновационно-промышленного парка Боровлево-3 в Тверской области стали компания "Фодеско-МАК", специализирующаяся на изготовлении... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:24
2021-07-21T18:24
тверская область
межгосударственный авиационный комитет
тверская область
технологии
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ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Первыми резидентами инновационно-промышленного парка Боровлево-3 в Тверской области стали компания "Фодеско-МАК", специализирующаяся на изготовлении приспособлений для станков и оборудования, а также "Герс Технолоджи", являющаяся передовой российской компанией в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение одобрено на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья. Cоглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов между правительством Тверской области и компаниями "Фодеско-МАК" и "Герс Технолоджи" были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме-2021.Основными рынками сбыта продукции компании "Фодеско-МАК" станут Россия, страны Европейского союза и СНГ.В планах компании "Герс Технолоджи" - создать в парке "Боровлёво-3" центр разработки и производства современного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест.
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межгосударственный авиационный комитет, тверская область, технологии
18:24 21.07.2021
 

Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСтали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье
Стали известны два первых резидента промпарка Боровлево-3 в Верхневолжье - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 21 июл – РИА Новости. Первыми резидентами инновационно-промышленного парка Боровлево-3 в Тверской области стали компания "Фодеско-МАК", специализирующаяся на изготовлении приспособлений для станков и оборудования, а также "Герс Технолоджи", являющаяся передовой российской компанией в нефтегазовой отрасли, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение одобрено на заседании совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства Верхневолжья. Cоглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов между правительством Тверской области и компаниями "Фодеско-МАК" и "Герс Технолоджи" были подписаны на Петербургском международном экономическом форуме-2021.
"Перед регионами поставлена задачу предложить понятный, исчерпывающий алгоритм действий, который позволит инвестору максимально эффективно и быстро пройти путь от бизнес-идеи до открытия нового производства. Наша задача, как региональной власти, обеспечить данные процессы в максимально короткие сроки", – сказал на заседании совета губернатор области Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Основными рынками сбыта продукции компании "Фодеско-МАК" станут Россия, страны Европейского союза и СНГ.
В планах компании "Герс Технолоджи" - создать в парке "Боровлёво-3" центр разработки и производства современного оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя выступает с ежегодным отчетом в областном парламенте
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Тверская областьМежгосударственный авиационный комитетТверская областьТехнологии
 
 
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