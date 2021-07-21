https://ria.ru/20210721/rezhim-1742186793.html

Режим ЧС ввели на всей территории Карелии

Режим ЧС ввели на всей территории Карелии - РИА Новости, 21.07.2021

Режим ЧС ввели на всей территории Карелии

В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов. Он будет действовать до 31 июля... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T12:46

2021-07-21T12:46

2021-07-21T14:33

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природные пожары в россии

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов. Он будет действовать до 31 июля включительно."Это <...> позволит правительству республики, госорганам и главам администраций муниципалитетов <...> избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами", — написал глава субъекта Федерации Артур Парфенчиков во "ВКонтакте".Осложнение обстановки наблюдается с 11 июля. Наибольшее количество возгораний зафиксировали 15 июля — 55; максимальный прирост по площади за сутки был 19 числа — 1573 гектара.Сейчас в регионе установлен IV класс опасности, зарегистрированы 33 пожара общей площадью 7280 гектаров; 15 удалось локализовать на 1032 гектарах. Риски возникновения новых очагов сохраняются.С огнем борются более 700 человек, включая добровольцев, задействованы 150 единиц техники. Сегодня к ним должны присоединиться 100 специалистов Минобороны. Леса патрулируют четыре самолета.

https://ria.ru/20210720/kareliya-1741991192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесные пожары в Карелии. Съемка очевидцев Сильные пожары в Карелии. В некоторых селениях эвакуировали людей. На помощь в тушении едут пожарные из соседних регионов. 2021-07-21T12:46 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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