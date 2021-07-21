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Режим ЧС ввели на всей территории Карелии
Режим ЧС ввели на всей территории Карелии - РИА Новости, 21.07.2021
Режим ЧС ввели на всей территории Карелии
В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов. Он будет действовать до 31 июля... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T12:46
2021-07-21T14:33
туризм
новости - туризм
природные пожары в россии
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов. Он будет действовать до 31 июля включительно."Это &lt;...&gt; позволит правительству республики, госорганам и главам администраций муниципалитетов &lt;...&gt; избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами", — написал глава субъекта Федерации Артур Парфенчиков во "ВКонтакте".Осложнение обстановки наблюдается с 11 июля. Наибольшее количество возгораний зафиксировали 15 июля — 55; максимальный прирост по площади за сутки был 19 числа — 1573 гектара.Сейчас в регионе установлен IV класс опасности, зарегистрированы 33 пожара общей площадью 7280 гектаров; 15 удалось локализовать на 1032 гектарах. Риски возникновения новых очагов сохраняются.С огнем борются более 700 человек, включая добровольцев, задействованы 150 единиц техники. Сегодня к ним должны присоединиться 100 специалистов Минобороны. Леса патрулируют четыре самолета.
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Лесные пожары в Карелии. Съемка очевидцев
Сильные пожары в Карелии. В некоторых селениях эвакуировали людей. На помощь в тушении едут пожарные из соседних регионов.
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туризм, новости - туризм, природные пожары в россии, республика карелия, происшествия
12:46 21.07.2021 (обновлено: 14:33 21.07.2021)
 
Режим ЧС ввели на всей территории Карелии

Минприроды Карелии: режим ЧС ввели на всей территории региона из-за лесных пожаров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. В Карелии ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов. Он будет действовать до 31 июля включительно.
"Это <...> позволит правительству республики, госорганам и главам администраций муниципалитетов <...> избежать бюрократических проволочек при выделении средств на борьбу с пожарами", — написал глава субъекта Федерации Артур Парфенчиков во "ВКонтакте".
Осложнение обстановки наблюдается с 11 июля. Наибольшее количество возгораний зафиксировали 15 июля — 55; максимальный прирост по площади за сутки был 19 числа — 1573 гектара.
Сейчас в регионе установлен IV класс опасности, зарегистрированы 33 пожара общей площадью 7280 гектаров; 15 удалось локализовать на 1032 гектарах. Риски возникновения новых очагов сохраняются.
С огнем борются более 700 человек, включая добровольцев, задействованы 150 единиц техники. Сегодня к ним должны присоединиться 100 специалистов Минобороны. Леса патрулируют четыре самолета.
Глава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 11:20
Глава МЧС прибыл в Карелию для контроля за тушением лесных пожаров
 
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