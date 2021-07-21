13:56 21.07.2021 (обновлено: 15:24 21.07.2021)
В Венгрии проведут референдум о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей
Премьер Венгрии Орбан: власти проведут референдум о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Венгрии проведут референдум по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТ-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии. Именно поэтому бюрократы из Брюсселя угрожают нам и инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом злоупотребляя властью", — сказал он.
По словам премьера, в такой ситуации только "общая воля народа" может защитить страну.
Орбан напомнил, что пять лет назад именно итоги референдума не позволили Брюсселю принудить Венгрию принимать мигрантов.
"Однажды мы уже смогли победить, вместе мы сможем сделать это снова", — заключил он.
Как сообщает канцелярия премьер-министра, на референдуме гражданам Венгрии предстоит ответить, поддерживают ли они:
- —проведение в образовательных учреждениях презентаций для несовершеннолетних на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей;
- —пропаганду операций по смене пола;
- —предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола;
- —показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на развитие детей.
Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества.
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