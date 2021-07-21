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В Венгрии проведут референдум о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей
В Венгрии проведут референдум о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей - РИА Новости, 21.07.2021
В Венгрии проведут референдум о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей
Власти Венгрии проведут референдум по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей, заявил премьер-министр Виктор Орбан. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T13:56
2021-07-21T15:24
западная европа
брюссель
лгбт-сообщество
еврокомиссия
виктор орбан
венгрия
в мире
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Венгрии проведут референдум по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей, заявил премьер-министр Виктор Орбан."Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТ-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии. Именно поэтому бюрократы из Брюсселя угрожают нам и инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом злоупотребляя властью", — сказал он.По словам премьера, в такой ситуации только "общая воля народа" может защитить страну.Орбан напомнил, что пять лет назад именно итоги референдума не позволили Брюсселю принудить Венгрию принимать мигрантов."Однажды мы уже смогли победить, вместе мы сможем сделать это снова", — заключил он.Как сообщает канцелярия премьер-министра, на референдуме гражданам Венгрии предстоит ответить, поддерживают ли они:Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/gruziya-1741524658.html
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западная европа, брюссель, лгбт-сообщество, еврокомиссия, виктор орбан, венгрия, в мире
13:56 21.07.2021 (обновлено: 15:24 21.07.2021)
 
В Венгрии проведут референдум о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей

Премьер Венгрии Орбан: власти проведут референдум о законе против ЛГБТ-пропаганды среди детей

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Власти Венгрии проведут референдум по закону о запрете ЛГБТ-пропаганды среди детей, заявил премьер-министр Виктор Орбан.
"Брюссель совершал откровенные нападки на Венгрию в последние недели из-за закона о защите детей. В Западной Европе активисты ЛГБТ-движения посещают детские сады, школы, проводят мастер-классы по сексуальному просвещению. Они хотят делать то же самое в Венгрии. Именно поэтому бюрократы из Брюсселя угрожают нам и инициируют процедуры о нарушении прав, таким образом злоупотребляя властью", — сказал он.
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По словам премьера, в такой ситуации только "общая воля народа" может защитить страну.
Орбан напомнил, что пять лет назад именно итоги референдума не позволили Брюсселю принудить Венгрию принимать мигрантов.
"Однажды мы уже смогли победить, вместе мы сможем сделать это снова", — заключил он.
Как сообщает канцелярия премьер-министра, на референдуме гражданам Венгрии предстоит ответить, поддерживают ли они:
  • проведение в образовательных учреждениях презентаций для несовершеннолетних на тему сексуальной ориентации без одобрения родителей;
  • пропаганду операций по смене пола;
  • предоставление доступа несовершеннолетним к услугам по смене пола;
  • показ в СМИ контента на тему смены пола и другого контента сексуального характера, который может повлиять на развитие детей.
Закон, запрещающий показывать несовершеннолетним материалы о гомосексуальности и смене пола, приняли в Венгрии в середине июня. Он вызвал резкую критику со стороны Евросоюза. Европейская комиссия пригрозила подать на Венгрию в суд из-за нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества.
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Западная ЕвропаБрюссельЛГБТ-сообществоЕврокомиссияВиктор ОрбанВенгрияВ мире
 
 
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