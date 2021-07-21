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В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома - РИА Новости, 21.07.2021
В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома
ДТП с участием водителя Renault, в котором ребенок получил тяжелейшие травмы, произошло во дворе тюменской многоэтажки вечером 20 июля, сообщает... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:00
2021-07-21T09:44
тюменская область
тюмень
дтп
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. ДТП с участием водителя Renault, в котором ребенок получил тяжелейшие травмы, произошло во дворе тюменской многоэтажки вечером 20 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области."Во дворе дома по ул. Московский тракт, 163 в начале десятого вечера 8-летний мальчик на самокате выезжал от подъезда дома, ребенок был сбит автомобилем "Рено". Машина протащила мальчика несколько метров, прежде чем остановилась. У мальчика тяжелейшие повреждения, он в больнице", - рассказали в ГИБДД.Отмечается, что обстоятельства ДТП и с какой скоростью автомобилист ехал в жилой зоне выясняются.Уголовное дело возбуждено в Тюмени на водителя Renault, который во дворе дома сбил ребенка на самокате и протащил его несколько метров, позже сообщили в областной прокуратуре."21 июля 2021 года в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование находится на контроле прокурора области", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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тюменская область, тюмень, дтп, происшествия
08:00 21.07.2021 (обновлено: 09:44 21.07.2021)
 
В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома

В Тюмени водитель Renault сбил ребенка на самокате во дворе дома

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖенщины с колясками в Грачевском парке
Женщины с колясками в Грачевском парке - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. ДТП с участием водителя Renault, в котором ребенок получил тяжелейшие травмы, произошло во дворе тюменской многоэтажки вечером 20 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
"Во дворе дома по ул. Московский тракт, 163 в начале десятого вечера 8-летний мальчик на самокате выезжал от подъезда дома, ребенок был сбит автомобилем "Рено". Машина протащила мальчика несколько метров, прежде чем остановилась. У мальчика тяжелейшие повреждения, он в больнице", - рассказали в ГИБДД.
Отмечается, что обстоятельства ДТП и с какой скоростью автомобилист ехал в жилой зоне выясняются.
Уголовное дело возбуждено в Тюмени на водителя Renault, который во дворе дома сбил ребенка на самокате и протащил его несколько метров, позже сообщили в областной прокуратуре.
"21 июля 2021 года в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование находится на контроле прокурора области", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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