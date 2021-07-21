https://ria.ru/20210721/rebenok-1742144755.html

В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома

В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома - РИА Новости, 21.07.2021

В Тюмени водитель Renault сбил ребенка во дворе дома

ДТП с участием водителя Renault, в котором ребенок получил тяжелейшие травмы, произошло во дворе тюменской многоэтажки вечером 20 июля, сообщает... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:00

2021-07-21T08:00

2021-07-21T09:44

тюменская область

тюмень

дтп

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 21 июл - РИА Новости. ДТП с участием водителя Renault, в котором ребенок получил тяжелейшие травмы, произошло во дворе тюменской многоэтажки вечером 20 июля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области."Во дворе дома по ул. Московский тракт, 163 в начале десятого вечера 8-летний мальчик на самокате выезжал от подъезда дома, ребенок был сбит автомобилем "Рено". Машина протащила мальчика несколько метров, прежде чем остановилась. У мальчика тяжелейшие повреждения, он в больнице", - рассказали в ГИБДД.Отмечается, что обстоятельства ДТП и с какой скоростью автомобилист ехал в жилой зоне выясняются.Уголовное дело возбуждено в Тюмени на водителя Renault, который во дворе дома сбил ребенка на самокате и протащил его несколько метров, позже сообщили в областной прокуратуре."21 июля 2021 года в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Расследование находится на контроле прокурора области", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

https://ria.ru/20210720/dtp-1742061410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, тюмень, дтп, происшествия