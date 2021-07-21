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Специалист объяснил, как реанимировать зависший компьютер

Специалист объяснил, как реанимировать зависший компьютер - РИА Новости, 21.07.2021

Специалист объяснил, как реанимировать зависший компьютер

При высокой нагрузке на процессор компьютер может выполнять задачи медленнее или вообще перестать работать, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T02:15

2021-07-21T02:15

2021-07-21T02:15

александр тимофеев

россия

компьютеры

рэу имени г. в. плеханова

технологии

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. При высокой нагрузке на процессор компьютер может выполнять задачи медленнее или вообще перестать работать, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.Повышенный нагрев может приводить к зависанию компьютера, виновата может быть система охлаждения.Он также отметил, что работа за компьютером часто связана с интернетом и работой браузера, и, возможно, завис не компьютер, а одна страница из интернета.Тимофеев порекомендовал использовать самый распространенный вариант действий при "зависании" компьютера — сочетание клавиш Ctrl + Alt + Del, при одновременном нажатии которых открывается системное меню, и через диспетчер задач можно закрыть "подвисшую" программу."Правда, а таком случае данные не сохранятся, зато компьютер снова начнет работать быстро", — сказал специалист.

https://ria.ru/20210714/ssylki-1741168845.html

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александр тимофеев, россия, компьютеры, рэу имени г. в. плеханова, технологии, общество