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Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин
Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин - РИА Новости, 21.07.2021
Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин
Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, предупреждающим о раке яичника. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:27
2021-07-21T23:27
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, предупреждающим о раке яичника. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на научно-исследовательский центр Moffitt Cancer."При вздутии живот у больного выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. Часто это связывают с неправильной диетой, проблемами с пищеварением или стрессом. Однако иногда оно сигнализирует о серьезной болезни", — объяснили специалисты.В материале уточняется, что многие время от времени испытывают вздутие живота, и только в случаях, когда симптом беспокоит в течение трех недель или более, рекомендуется обратиться к врачу.Медики отметили, что рак яичника часто называют "тихой болезнью", потому что пациенты часто не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных знаков вплоть до поздней стадии. К другим симптомам этого типа рака относят необъяснимую потерю веса, сильную усталость и проблемы с мочеиспусканием.
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рак, здоровье, здоровье - общество, общество
23:27 21.07.2021
 
Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин

Daily Express: вздутие живота может быть признаком рака яичников

© Fotolia / Allianceболь в животе
боль в животе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Fotolia / Alliance
боль в животе
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, предупреждающим о раке яичника. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на научно-исследовательский центр Moffitt Cancer.
"При вздутии живот у больного выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. Часто это связывают с неправильной диетой, проблемами с пищеварением или стрессом. Однако иногда оно сигнализирует о серьезной болезни", — объяснили специалисты.
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В материале уточняется, что многие время от времени испытывают вздутие живота, и только в случаях, когда симптом беспокоит в течение трех недель или более, рекомендуется обратиться к врачу.
Медики отметили, что рак яичника часто называют "тихой болезнью", потому что пациенты часто не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных знаков вплоть до поздней стадии. К другим симптомам этого типа рака относят необъяснимую потерю веса, сильную усталость и проблемы с мочеиспусканием.
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