https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html

Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин

Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин - РИА Новости, 21.07.2021

Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин

Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, предупреждающим о раке яичника. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T23:27

2021-07-21T23:27

2021-07-21T23:27

рак

здоровье

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/94482/65/944826557_0:12:2301:1306_1920x0_80_0_0_1ce76e508d35c9036f89e4ef830c3403.jpg

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, предупреждающим о раке яичника. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на научно-исследовательский центр Moffitt Cancer."При вздутии живот у больного выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. Часто это связывают с неправильной диетой, проблемами с пищеварением или стрессом. Однако иногда оно сигнализирует о серьезной болезни", — объяснили специалисты.В материале уточняется, что многие время от времени испытывают вздутие живота, и только в случаях, когда симптом беспокоит в течение трех недель или более, рекомендуется обратиться к врачу.Медики отметили, что рак яичника часто называют "тихой болезнью", потому что пациенты часто не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных знаков вплоть до поздней стадии. К другим симптомам этого типа рака относят необъяснимую потерю веса, сильную усталость и проблемы с мочеиспусканием.

https://ria.ru/20210719/rak-1741789042.html

https://ria.ru/20210720/rak-1741956443.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье, здоровье - общество, общество