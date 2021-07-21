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Дэниел Рэдклифф объяснил, при каком условии он мог бы сняться в "Форсаже"
Дэниел Рэдклифф объяснил, при каком условии он мог бы сняться в "Форсаже" - РИА Новости, 21.07.2021
Дэниел Рэдклифф объяснил, при каком условии он мог бы сняться в "Форсаже"
РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:15
2021-07-21T16:15
2021-07-21T16:15
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
культура
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
дэниел рэдклифф
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. В подкасте Конана О’Брайена Дэниел Рэдклифф признался, что хотел бы сыграть в экшен-фильме, например, таком, как блокбастеры франшизы "Форсаж". Однако он отметил, что появился бы в ленте на своих условиях, сообщает GameSpot."Я бы с радостью снялся в этом кино, но только если по сценарию мне не пришлось бы садиться за руль. Вождение на камеру — та часть моей работы, которую я, пожалуй, ненавижу больше всего. У меня есть права, но я действительно не очень хорош в этом деле. Я мог бы сыграть какого-нибудь админа. Уверен, что такие герои нужны. Кто-то же должен присматривать за всеми этими парнями", — заявил Рэдклифф. Ведущий шоу в качестве примера привел вымышленный сценарий, в котором главные герои, чтобы выследить плохих парней, планируют взять семь машин. Актер предположил, что его персонаж вполне мог бы стать голосом разума. "Если продюсеры заинтересуются, то я бы взялся за работу", — поделился Рэдклифф. Артист стал известен благодаря главной роли в экранизации книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.
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гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, дэниел рэдклифф
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
В подкасте Конана О’Брайена Дэниел Рэдклифф признался, что хотел бы сыграть в экшен-фильме, например, таком, как блокбастеры франшизы "Форсаж". Однако он отметил, что появился бы в ленте на своих условиях, сообщает
GameSpot.
"Я бы с радостью снялся в этом кино, но только если по сценарию мне не пришлось бы садиться за руль. Вождение на камеру — та часть моей работы, которую я, пожалуй, ненавижу больше всего. У меня есть права, но я действительно не очень хорош в этом деле. Я мог бы сыграть какого-нибудь админа. Уверен, что такие герои нужны. Кто-то же должен присматривать за всеми этими парнями", — заявил Рэдклифф.
Ведущий шоу в качестве примера привел вымышленный сценарий, в котором главные герои, чтобы выследить плохих парней, планируют взять семь машин. Актер предположил, что его персонаж вполне мог бы стать голосом разума.
"Если продюсеры заинтересуются, то я бы взялся за работу", — поделился Рэдклифф.
Артист стал известен благодаря главной роли в экранизации книг Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере.