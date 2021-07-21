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В Австралии приговорили к тюрьме семью, державшую женщину в рабстве
В Австралии приговорили к тюрьме семью, державшую женщину в рабстве - РИА Новости, 21.07.2021
В Австралии приговорили к тюрьме семью, державшую женщину в рабстве
Суд в Австралии приговорил супружескую пару, державшую в рабстве женщину на протяжении восьми лет, к тюремному заключению за "преступление против человечности", РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:10
2021-07-21T14:10
здоровье - общество
виктория (австралия)
австралия
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд в Австралии приговорил супружескую пару, державшую в рабстве женщину на протяжении восьми лет, к тюремному заключению за "преступление против человечности", сообщает местных телеканал ABC.Как сообщается, 53-летняя Кумутхини Каннан с супругом 57-летнийм Кандасами Каннаном удерживали в рабстве женщину из Индии в своем загородном доме с 2007 по 2015 год. Женщина, личность которой не раскрывается, была вынуждена готовить, убираться и следить за детьми супружеской пары на протяжении восьми лет. Она работала почти круглосуточно, при этом получала 3,39 австралийских доллара (2,48 доллара США) в день. В настоящее время у 60-летней женщины наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Однажды ее доставили в больницу в истощенном состоянии, она весила всего около 40 килограммов.Верховный суд штата Виктория в среду приговорил Кумутхини Каннан к восьми годам заключения, ее муж проведет в тюрьме чуть меньше времени - шесть лет. Пара не согласна с обвинениями и продолжает настаивать на своей невиновности. Адвокаты семьи планируют подать апелляцию на решение суда."Рабство считается преступлением против человечности", - заявил в ходе оглашения вердикта судья Джон Чэмпион.Как сообщает телеканал, это первый случай рассмотрения в австралийском суде дела о бытовом рабстве. По данным прокуратуры, речь идет о самом продолжительном периоде порабощения в стране.
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РИА Новости
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здоровье - общество, виктория (австралия), австралия, в мире
14:10 21.07.2021
 
В Австралии приговорили к тюрьме семью, державшую женщину в рабстве

В Австралии приговорили к тюрьме супружескую пару, державшую женщину в рабстве 8 лет

© Fotolia / Paul LiuГород Сидней, Австралия
Город Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Fotolia / Paul Liu
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд в Австралии приговорил супружескую пару, державшую в рабстве женщину на протяжении восьми лет, к тюремному заключению за "преступление против человечности", сообщает местных телеканал ABC.
Как сообщается, 53-летняя Кумутхини Каннан с супругом 57-летнийм Кандасами Каннаном удерживали в рабстве женщину из Индии в своем загородном доме с 2007 по 2015 год. Женщина, личность которой не раскрывается, была вынуждена готовить, убираться и следить за детьми супружеской пары на протяжении восьми лет. Она работала почти круглосуточно, при этом получала 3,39 австралийских доллара (2,48 доллара США) в день. В настоящее время у 60-летней женщины наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Однажды ее доставили в больницу в истощенном состоянии, она весила всего около 40 килограммов.
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Верховный суд штата Виктория в среду приговорил Кумутхини Каннан к восьми годам заключения, ее муж проведет в тюрьме чуть меньше времени - шесть лет. Пара не согласна с обвинениями и продолжает настаивать на своей невиновности. Адвокаты семьи планируют подать апелляцию на решение суда.
"Рабство считается преступлением против человечности", - заявил в ходе оглашения вердикта судья Джон Чэмпион.
Как сообщает телеканал, это первый случай рассмотрения в австралийском суде дела о бытовом рабстве. По данным прокуратуры, речь идет о самом продолжительном периоде порабощения в стране.
 
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