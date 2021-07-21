В Австралии приговорили к тюрьме семью, державшую женщину в рабстве
В Австралии приговорили к тюрьме супружескую пару, державшую женщину в рабстве 8 лет
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Суд в Австралии приговорил супружескую пару, державшую в рабстве женщину на протяжении восьми лет, к тюремному заключению за "преступление против человечности", сообщает местных телеканал ABC.
Как сообщается, 53-летняя Кумутхини Каннан с супругом 57-летнийм Кандасами Каннаном удерживали в рабстве женщину из Индии в своем загородном доме с 2007 по 2015 год. Женщина, личность которой не раскрывается, была вынуждена готовить, убираться и следить за детьми супружеской пары на протяжении восьми лет. Она работала почти круглосуточно, при этом получала 3,39 австралийских доллара (2,48 доллара США) в день. В настоящее время у 60-летней женщины наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем. Однажды ее доставили в больницу в истощенном состоянии, она весила всего около 40 килограммов.
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Верховный суд штата Виктория в среду приговорил Кумутхини Каннан к восьми годам заключения, ее муж проведет в тюрьме чуть меньше времени - шесть лет. Пара не согласна с обвинениями и продолжает настаивать на своей невиновности. Адвокаты семьи планируют подать апелляцию на решение суда.
"Рабство считается преступлением против человечности", - заявил в ходе оглашения вердикта судья Джон Чэмпион.
Как сообщает телеканал, это первый случай рассмотрения в австралийском суде дела о бытовом рабстве. По данным прокуратуры, речь идет о самом продолжительном периоде порабощения в стране.