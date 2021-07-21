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Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет
Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет - РИА Новости, 21.07.2021
Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет
Подвижек по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:48
2021-07-21T22:48
2021-07-21T23:07
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подвижек по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Подвижек пока нет", - сказал он.Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
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РИА Новости
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владимир зеленский, владимир путин
22:48 21.07.2021 (обновлено: 23:07 21.07.2021)
Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет
Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подвижек по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет. Подвижек пока нет", - сказал он.
Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков