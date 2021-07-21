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Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет

Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет - РИА Новости, 21.07.2021

Песков: подвижек по подготовке встречи Путина и Зеленского пока нет

Подвижек по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:48

2021-07-21T22:48

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владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Подвижек по подготовке встречи президентов России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Нет. Подвижек пока нет", - сказал он.Переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты стран, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, владимир путин