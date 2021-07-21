https://ria.ru/20210721/putin-1742288513.html

В Кремле раскрыли темы разговора Путина и Меркель

В Кремле раскрыли темы разговора Путина и Меркель - РИА Новости, 21.07.2021

В Кремле раскрыли темы разговора Путина и Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток 2", сообщила... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:28

2021-07-21T21:28

2021-07-21T21:58

ангела меркель

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток 2", сообщила пресс-служба Кремля.Телефонный разговор Путина с Меркель состоялся в среду по инициативе германской стороны."Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток-2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", - говорится в сообщении.Канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировала президента России Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг "Северного потока 2" в ходе переговоров с президентом США Джозефом Байденом.Кроме того, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом" о транспортировке газа через Украину и после 2024 года, сообщает пресс-служба Кремля."В качестве отдельной темы президент России и федеральный канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года", - говорится в сообщенииПрезидент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель обратил особое внимание на принятый Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины", сообщает пресс-служба Кремля."При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису, в том числе в контексте итогов встречи Ангелы Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине 12 июля, президент России обратил особое внимание на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины". Была также подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минского "Комплекса мер" 2015 года", - говорится в сообщении.Ранее канцлер ФРГ обсудила с Байденом проект "Северный поток 2" в контексте отношений с Россией и Украиной. Меркель подчеркнула, что позиции Германии и США по проекту различаются. Она добавила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, а "Северный поток 2" является дополнительным проектом, не замещающим украинский транзит.Президент США после переговоров также признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода. Он отметил, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции в отношении проекта "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен. По его словам, стоило обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года. Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210721/ssha-1742278476.html

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ангела меркель, владимир путин