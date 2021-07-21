https://ria.ru/20210721/putin-1742288302.html

Текслер попросил Путина увеличить выплаты на противопожарные мероприятия

Текслер попросил Путина увеличить выплаты на противопожарные мероприятия - РИА Новости, 21.07.2021

Текслер попросил Путина увеличить выплаты на противопожарные мероприятия

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения финансирования противопожарных... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T21:25

2021-07-21T21:25

2021-07-21T21:45

государственная противопожарная служба мчс рф

природные пожары в россии

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алексей текслер

челябинская область

общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения финансирования противопожарных мероприятий в регионах."Есть проблема – это дефицит финансирования, отсутствие ежегодной индексации субвенций. Регионы дополнительно выделяют собственные средства, но и этих средств не хватает для полноценной организации, в первую очередь, противопожарных мероприятий. Есть и кадровая проблема, она действительно серьезная. Прошу системно посмотреть на эту ситуацию и по возможности увеличить федеральное финансирование по этому направлению", - сказал Текслер на совещании президента РФ с членами правительства.Лесные пожары охватили несколько районов Челябинской области в начале июля. Огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное и уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Сообщалось, что люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров, получат от 50 до 100 тысяч рублей, до 1 октября им должны восстановить дома. Кроме того, все жители сгоревших домов получают единовременную материальную помощь на неотложные нужды в 10 тысяч рублей.

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государственная противопожарная служба мчс рф, природные пожары в россии, россия, алексей текслер, челябинская область, общество, владимир путин