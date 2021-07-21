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Текслер попросил Путина увеличить выплаты на противопожарные мероприятия
Текслер попросил Путина увеличить выплаты на противопожарные мероприятия - РИА Новости, 21.07.2021
Текслер попросил Путина увеличить выплаты на противопожарные мероприятия
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения финансирования противопожарных... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T21:25
2021-07-21T21:45
государственная противопожарная служба мчс рф
природные пожары в россии
россия
алексей текслер
челябинская область
общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения финансирования противопожарных мероприятий в регионах."Есть проблема – это дефицит финансирования, отсутствие ежегодной индексации субвенций. Регионы дополнительно выделяют собственные средства, но и этих средств не хватает для полноценной организации, в первую очередь, противопожарных мероприятий. Есть и кадровая проблема, она действительно серьезная. Прошу системно посмотреть на эту ситуацию и по возможности увеличить федеральное финансирование по этому направлению", - сказал Текслер на совещании президента РФ с членами правительства.Лесные пожары охватили несколько районов Челябинской области в начале июля. Огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное и уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Сообщалось, что люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров, получат от 50 до 100 тысяч рублей, до 1 октября им должны восстановить дома. Кроме того, все жители сгоревших домов получают единовременную материальную помощь на неотложные нужды в 10 тысяч рублей.
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государственная противопожарная служба мчс рф, природные пожары в россии, россия, алексей текслер, челябинская область, общество, владимир путин
21:25 21.07.2021 (обновлено: 21:45 21.07.2021)
 
Текслер попросил Путина увеличить выплаты на противопожарные мероприятия

Губернатор Текслер попросил Путина увеличить финансирование противопожарных мероприятий

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер попросил президента РФ Владимира Путина рассмотреть возможность увеличения финансирования противопожарных мероприятий в регионах.
"Есть проблема – это дефицит финансирования, отсутствие ежегодной индексации субвенций. Регионы дополнительно выделяют собственные средства, но и этих средств не хватает для полноценной организации, в первую очередь, противопожарных мероприятий. Есть и кадровая проблема, она действительно серьезная. Прошу системно посмотреть на эту ситуацию и по возможности увеличить федеральное финансирование по этому направлению", - сказал Текслер на совещании президента РФ с членами правительства.
Смог от лесных пожаров в деревне Руга в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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Глава Карелии попросил Путина выделить допсредства на борьбу с пожарами
Лесные пожары охватили несколько районов Челябинской области в начале июля. Огонь перекинулся на поселки Джабык и Запасное и уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего. Сообщалось, что люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров, получат от 50 до 100 тысяч рублей, до 1 октября им должны восстановить дома. Кроме того, все жители сгоревших домов получают единовременную материальную помощь на неотложные нужды в 10 тысяч рублей.
 
Государственная противопожарная служба МЧС РФПриродные пожары в РоссииРоссияАлексей ТекслерЧелябинская областьОбществоВладимир Путин
 
 
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