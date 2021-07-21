https://ria.ru/20210721/putin-1742284172.html

Путин и Меркель обсудили Минские соглашения и "Северный поток — 2"

Путин и Меркель обсудили Минские соглашения и "Северный поток — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Путин и Меркель обсудили Минские соглашения и "Северный поток — 2"

Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T20:35

2021-07-21T20:35

2021-07-21T22:02

ангела меркель

владимир путин

германия

в мире

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БЕРЛИН, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля.Там добавили, что отдельно Путин и Меркель затронули возможность продления контракта на транзит российского газа между Москвой и Киевом после 2024 года.Также в Кремле указали, что при обсуждении внутриукраинского кризиса Путин обратил особое внимание своей собеседницы "на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины".О деталях телефонных переговоров рассказали также в пресс-службе правительства Германии.Ранее сегодня стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств. Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210721/ssha-1742278476.html

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ангела меркель, владимир путин, германия, в мире