20:35 21.07.2021 (обновлено: 22:02 21.07.2021)
Путин и Меркель обсудили Минские соглашения и "Северный поток — 2"
Кабмин ФРГ: Меркель обсудила с Путиным выполнение Минских соглашений и "Северный поток — 2"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
БЕРЛИН, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток — 2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", — подчеркнули в администрации главы государства.
Также в Кремле указали, что при обсуждении внутриукраинского кризиса Путин обратил особое внимание своей собеседницы "на принятый Верховной Радой откровенно дискриминационный закон "О коренных народах Украины".
О деталях телефонных переговоров рассказали также в пресс-службе правительства Германии.
"Звонок касался выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Обсуждались также такие энергетические вопросы, как транзит газа через Украину и трубопровод "Северный поток — 2". Также были подняты двусторонние вопросы", — говорится в сообщении.
Ранее сегодня стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.
Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.