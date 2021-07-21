https://ria.ru/20210721/putin-1742269228.html

Путин попросил министров не забывать о текущей работе

Путин попросил министров не забывать о текущей работе - РИА Новости, 21.07.2021

Путин попросил министров не забывать о текущей работе

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции попросил не забывать о текущей работе. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:44

2021-07-21T18:44

2021-07-21T18:44

россия

михаил мурашко

правительство рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции попросил не забывать о текущей работе.В ходе совещания глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отметил, что министерство обратилось к главам субъектов, чтобы в отпускной период список медработников, уходящих в отпуск, "равномерно дозировался", чтобы обеспечить круглосуточную помощь, в том числе на амбулаторном этапе."Текущую работу, конечно, нельзя забывать, обязательно. Вот то, что вы про диспансеризацию сказали, чрезвычайно важная составляющая всей нашей работы. Спасибо", - сказал президент.

россия

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2021

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россия, михаил мурашко, правительство рф, владимир путин, общество