https://ria.ru/20210721/putin-1742251320.html

Путин потребовал нарастить темпы вакцинации

Путин потребовал нарастить темпы вакцинации - РИА Новости, 21.07.2021

Путин потребовал нарастить темпы вакцинации

Темпы вакцинации против коронавируса в России необходимо наращивать, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:38

2021-07-21T17:38

2021-07-21T19:33

распространение коронавируса

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Темпы вакцинации против коронавируса в России необходимо наращивать, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент подчеркнул, что только так можно "поставить заслон эпидемии".При этом, по его словам, нужно подробно и квалифицированно разъяснять гражданам сложные вопросы, которые у них появляются. Президент напомнил, что прививка против COVID-19 в России не включена в общенациональный план, а значит, не является обязательной в масштабах всей страны. "Но в соответствии с законом 1998 года губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. И многие губернаторы именно этим правом и воспользовались, но нужно, чтобы люди об этом знали", — добавил Путин. Глава государства призвал следить за соблюдением прав тех людей, чьи хронические заболевания не позволяют поставить прививку. Как сообщила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова, первым компонентом вакцины в России привили уже 33,6 миллиона человек, из них 22,6 миллиона получили и второй укол.

https://ria.ru/20210721/immunitet-1742250802.html

https://ria.ru/20210721/vaktsiny-1742240324.html

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владимир путин, общество