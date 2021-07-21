https://ria.ru/20210721/putin-1742251320.html
Путин потребовал нарастить темпы вакцинации
Путин потребовал нарастить темпы вакцинации - РИА Новости, 21.07.2021
Путин потребовал нарастить темпы вакцинации
Темпы вакцинации против коронавируса в России необходимо наращивать, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:38
2021-07-21T17:38
2021-07-21T19:33
распространение коронавируса
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_ea291d0b079c6fab0ffbee88abd44c49.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Темпы вакцинации против коронавируса в России необходимо наращивать, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент подчеркнул, что только так можно "поставить заслон эпидемии".При этом, по его словам, нужно подробно и квалифицированно разъяснять гражданам сложные вопросы, которые у них появляются. Президент напомнил, что прививка против COVID-19 в России не включена в общенациональный план, а значит, не является обязательной в масштабах всей страны. "Но в соответствии с законом 1998 года губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. И многие губернаторы именно этим правом и воспользовались, но нужно, чтобы люди об этом знали", — добавил Путин. Глава государства призвал следить за соблюдением прав тех людей, чьи хронические заболевания не позволяют поставить прививку. Как сообщила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова, первым компонентом вакцины в России привили уже 33,6 миллиона человек, из них 22,6 миллиона получили и второй укол.
https://ria.ru/20210721/immunitet-1742250802.html
https://ria.ru/20210721/vaktsiny-1742240324.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741912084_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_e2cf502c8b1418891cbc290a0261a8d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
Темпы вакцинации против коронавируса в России
необходимо наращивать, заявил Владимир Путин
на совещании с членами правительства.
Президент подчеркнул, что только так можно "поставить заслон эпидемии".
При этом, по его словам, нужно подробно и квалифицированно разъяснять гражданам сложные вопросы, которые у них появляются.
"Очень важно, часто в большинстве своем люди понимают — прививки сделать нужно, чтобы спасти себя, своих родных, близких, здесь ничего нельзя навязывать, нужно объяснять", — пояснил Путин.
Президент напомнил, что прививка против COVID-19 в России не включена в общенациональный план, а значит, не является обязательной в масштабах всей страны.
"Но в соответствии с законом 1998 года губернаторы, руководители регионов по рекомендациям главных санитарных врачей имеют право вводить обязательную вакцинацию в случае резкого повышения заболеваемости по отдельным категориям граждан. И многие губернаторы именно этим правом и воспользовались, но нужно, чтобы люди об этом знали", — добавил Путин.
Глава государства призвал следить за соблюдением прав тех людей, чьи хронические заболевания не позволяют поставить прививку.
Как сообщила, в свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова
, первым компонентом вакцины в России привили уже 33,6 миллиона человек, из них 22,6 миллиона получили и второй укол.