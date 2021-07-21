https://ria.ru/20210721/putin-1742246015.html
Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников
Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников - РИА Новости, 21.07.2021
Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции попросил доложить о необходимости дополнительных мер по... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:15
2021-07-21T17:15
2021-07-21T17:15
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции попросил доложить о необходимости дополнительных мер по поддержке медицинских работников.В ходе совещания он попросил доложить о работе системы здравоохранения в целом, "как она себя ощущает в эти сложные времена"."Сказать о том, какие необходимы дополнительные, может быть, решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту пандемию, на всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность", - отметил Путин в ходе совещания.
https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742240632.html
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здоровье - общество, владимир путин
Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников
Путин поручил доложить о необходимости дополнительных мер по поддержке медработников
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции попросил доложить о необходимости дополнительных мер по поддержке медицинских работников.
В ходе совещания он попросил доложить о работе системы здравоохранения в целом, "как она себя ощущает в эти сложные времена".
"Сказать о том, какие необходимы дополнительные, может быть, решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту пандемию, на всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность", - отметил Путин в ходе совещания.