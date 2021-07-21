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Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников
Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников - РИА Новости, 21.07.2021
Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции попросил доложить о необходимости дополнительных мер по... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:15
2021-07-21T17:15
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции попросил доложить о необходимости дополнительных мер по поддержке медицинских работников.В ходе совещания он попросил доложить о работе системы здравоохранения в целом, "как она себя ощущает в эти сложные времена"."Сказать о том, какие необходимы дополнительные, может быть, решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту пандемию, на всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность", - отметил Путин в ходе совещания.
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здоровье - общество, владимир путин
17:15 21.07.2021
 
Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников

Путин поручил доложить о необходимости дополнительных мер по поддержке медработников

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции попросил доложить о необходимости дополнительных мер по поддержке медицинских работников.
В ходе совещания он попросил доложить о работе системы здравоохранения в целом, "как она себя ощущает в эти сложные времена".
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"Сказать о том, какие необходимы дополнительные, может быть, решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту пандемию, на всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность", - отметил Путин в ходе совещания.
 
Здоровье - ОбществоВладимир Путин
 
 
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