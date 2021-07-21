https://ria.ru/20210721/putin-1742246015.html

Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников

Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников - РИА Новости, 21.07.2021

Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки медработников

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции попросил доложить о необходимости дополнительных мер по... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:15

2021-07-21T17:15

2021-07-21T17:15

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции попросил доложить о необходимости дополнительных мер по поддержке медицинских работников.В ходе совещания он попросил доложить о работе системы здравоохранения в целом, "как она себя ощущает в эти сложные времена"."Сказать о том, какие необходимы дополнительные, может быть, решения в этой сфере, в том числе по поддержке медицинских работников. Хочу подчеркнуть, люди очень тяжело переживают эту пандемию, на всех органах власти, задействованных в борьбе с ней, особая ответственность", - отметил Путин в ходе совещания.

https://ria.ru/20210721/vaktsinatsiya-1742240632.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин