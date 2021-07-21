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Путин рассказал о готовящейся поездке Мишустина на Дальний Восток

Путин рассказал о готовящейся поездке Мишустина на Дальний Восток - РИА Новости, 21.07.2021

Путин рассказал о готовящейся поездке Мишустина на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин рассказал о готовящейся поездке председателя правительства Михаила Мишустина на Дальний Восток и поручил провести совещание с... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T17:10

2021-07-21T17:10

2021-07-21T17:26

дальний восток

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о готовящейся поездке председателя правительства Михаила Мишустина на Дальний Восток и поручил провести совещание с коллегами по теме лесных отношений в регионах с большой площадью лесов."Я знаю, что у вас готовится поездка рабочая на Дальний Восток: посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, ну и на все смежные темы, связанные с той проблемой, которую мы сейчас обсуждаем (лесные отношения - ред.)", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции."Есть, Владимир Владимирович, мы тогда запланируем такое совещание", - ответил Мишустин.

дальний восток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальний восток, михаил мишустин, владимир путин