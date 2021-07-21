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Путин рассказал о готовящейся поездке Мишустина на Дальний Восток
Путин рассказал о готовящейся поездке Мишустина на Дальний Восток - РИА Новости, 21.07.2021
Путин рассказал о готовящейся поездке Мишустина на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин рассказал о готовящейся поездке председателя правительства Михаила Мишустина на Дальний Восток и поручил провести совещание с... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:10
2021-07-21T17:10
2021-07-21T17:26
дальний восток
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о готовящейся поездке председателя правительства Михаила Мишустина на Дальний Восток и поручил провести совещание с коллегами по теме лесных отношений в регионах с большой площадью лесов."Я знаю, что у вас готовится поездка рабочая на Дальний Восток: посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, ну и на все смежные темы, связанные с той проблемой, которую мы сейчас обсуждаем (лесные отношения - ред.)", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции."Есть, Владимир Владимирович, мы тогда запланируем такое совещание", - ответил Мишустин.
дальний восток
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дальний восток, михаил мишустин, владимир путин
17:10 21.07.2021 (обновлено: 17:26 21.07.2021)
Путин рассказал о готовящейся поездке Мишустина на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин рассказал о готовящейся поездке Мишустина на Дальний Восток
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
рассказал о готовящейся поездке председателя правительства Михаила Мишустина
на Дальний Восток
и поручил провести совещание с коллегами по теме лесных отношений в регионах с большой площадью лесов.
"Я знаю, что у вас готовится поездка рабочая на Дальний Восток: посмотрите, где конкретно можно было бы коллег собрать, поговорить на эту тему, ну и на все смежные темы, связанные с той проблемой, которую мы сейчас обсуждаем (лесные отношения - ред.)", - сказал президент в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
"Есть, Владимир Владимирович, мы тогда запланируем такое совещание", - ответил Мишустин.