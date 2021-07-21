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Псаки прокомментировала сделку по "Северному потоку — 2"
Псаки прокомментировала сделку по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Псаки прокомментировала сделку по "Северному потоку — 2"
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, не будет ли Украина расстроена договоренностью США с Германией по "Северному потоку 2",... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:37
2021-07-21T23:37
2021-07-21T23:37
северный поток — 2
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на вопрос о том, не будет ли Украина расстроена договоренностью США с Германией по "Северному потоку 2", заявила, что противостояние геополитическому влиянию проекта остается целью."Частично цель, как сказал президент на прошлой неделе, работать, чтобы ответить на геополитическое влияние этого трубопровода", - сказала Псаки в ходе брифинга на "борту номер один", аудиотрансляция велась на сайте Белого дома.Так Псаки ответила на вопрос, не будет ли Украина разочарована договоренностью США и Германии. Она подчеркнула, что трубопровод был практически закончен, когда в Белый дом пришла новая администрация.Псаки заявила, что частью усилий является противостояние влиянию проекта на восточных партнеров США.
https://ria.ru/20210721/ssha-1742278476.html
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северный поток — 2, германия, сша, украина, в мире
Псаки прокомментировала сделку по "Северному потоку — 2"
Представитель Белого дома Псаки: противостояние "Северному потоку — 2" остается целью США