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Ущерб от наводнения на юге-востоке Нидерландов оценен в сотни миллионов
Ущерб от наводнения на юге-востоке Нидерландов оценен в сотни миллионов - РИА Новости, 21.07.2021
Ущерб от наводнения на юге-востоке Нидерландов оценен в сотни миллионов
Ущерб от наводнения в городе Валкенбург в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов оценен в размере 400 миллионов евро, более 700 семей были эвакуированы,... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:44
2021-07-21T16:44
наводнение в германии
лимбург
бельгия
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ущерб от наводнения в городе Валкенбург в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов оценен в размере 400 миллионов евро, более 700 семей были эвакуированы, сообщает портал NL Times со ссылкой на заявление мэра города Даана Преву."Поднятие уровня реки Геул привело к сильным наводнениям, общий ущерб в городе Валкенбург оценивается в 400 миллионов евро. Половина этой суммы приходится на повреждение зданий, другая - на потери предприятий в результате катастрофы", - приводит издание слова мэра.Сообщается, что более 700 домов были серьезно повреждены, более 900 тонн домашнего оборудования было вывезено. Мэр отметил, что в настоящее время муниципалитет ищет временное жилье для пострадавших. Изначально было решено разместить людей в отелях."Во многих домах до сих пор нет электричества, там сыро и пахнет. Людям нужно спокойное место, чтобы обдумать произошедшее и восстановиться", - отметил глава города.Издание пишет, что в городе было введено постановление, согласно которому жителям запрещено посещать участки, где произошла катастрофа, нарушители могут быть оштрафованы.Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на сотни, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
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наводнение в германии, лимбург, бельгия, нидерланды, в мире
16:44 21.07.2021
 
Ущерб от наводнения на юге-востоке Нидерландов оценен в сотни миллионов

NL Times: ущерб от наводнения на юге-востоке Нидерландов оценен в 400 миллионов евро

© REUTERS / Eva PlevierПоследствия наводнения в Нидерландах
Последствия наводнения в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© REUTERS / Eva Plevier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ущерб от наводнения в городе Валкенбург в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов оценен в размере 400 миллионов евро, более 700 семей были эвакуированы, сообщает портал NL Times со ссылкой на заявление мэра города Даана Преву.
"Поднятие уровня реки Геул привело к сильным наводнениям, общий ущерб в городе Валкенбург оценивается в 400 миллионов евро. Половина этой суммы приходится на повреждение зданий, другая - на потери предприятий в результате катастрофы", - приводит издание слова мэра.
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Сообщается, что более 700 домов были серьезно повреждены, более 900 тонн домашнего оборудования было вывезено. Мэр отметил, что в настоящее время муниципалитет ищет временное жилье для пострадавших. Изначально было решено разместить людей в отелях.
"Во многих домах до сих пор нет электричества, там сыро и пахнет. Людям нужно спокойное место, чтобы обдумать произошедшее и восстановиться", - отметил глава города.
Издание пишет, что в городе было введено постановление, согласно которому жителям запрещено посещать участки, где произошла катастрофа, нарушители могут быть оштрафованы.
Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на сотни, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.
 
Наводнение в ГерманииЛимбургБельгияНидерландыВ мире
 
 
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