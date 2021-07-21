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Ущерб от наводнения на юге-востоке Нидерландов оценен в сотни миллионов

Ущерб от наводнения на юге-востоке Нидерландов оценен в сотни миллионов - РИА Новости, 21.07.2021

Ущерб от наводнения на юге-востоке Нидерландов оценен в сотни миллионов

Ущерб от наводнения в городе Валкенбург в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов оценен в размере 400 миллионов евро, более 700 семей были эвакуированы,... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:44

2021-07-21T16:44

2021-07-21T16:44

наводнение в германии

лимбург

бельгия

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Ущерб от наводнения в городе Валкенбург в провинции Лимбург на юго-востоке Нидерландов оценен в размере 400 миллионов евро, более 700 семей были эвакуированы, сообщает портал NL Times со ссылкой на заявление мэра города Даана Преву."Поднятие уровня реки Геул привело к сильным наводнениям, общий ущерб в городе Валкенбург оценивается в 400 миллионов евро. Половина этой суммы приходится на повреждение зданий, другая - на потери предприятий в результате катастрофы", - приводит издание слова мэра.Сообщается, что более 700 домов были серьезно повреждены, более 900 тонн домашнего оборудования было вывезено. Мэр отметил, что в настоящее время муниципалитет ищет временное жилье для пострадавших. Изначально было решено разместить людей в отелях."Во многих домах до сих пор нет электричества, там сыро и пахнет. Людям нужно спокойное место, чтобы обдумать произошедшее и восстановиться", - отметил глава города.Издание пишет, что в городе было введено постановление, согласно которому жителям запрещено посещать участки, где произошла катастрофа, нарушители могут быть оштрафованы.Ранее сообщалось о наводнениях в Германии, Бельгии и Нидерландах. Число жертв идет на сотни, пропавших без вести - на тысячи. Десятки тысяч людей эвакуируют.

https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741608294.html

лимбург

бельгия

нидерланды

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наводнение в германии, лимбург, бельгия, нидерланды, в мире