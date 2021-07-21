https://ria.ru/20210721/programma-1741874848.html

Программа Space Shuttle

Программа Space Shuttle - РИА Новости, 21.07.2021

Программа Space Shuttle

Американская программа Space Transportation System (STS, "Космическая транспортная система") более известная как Space Shuttle ("Космический челнок") –... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T02:48

2021-07-21T02:48

2021-07-21T02:48

космос

челленджер (шаттл)

колумбия (шаттл)

сша

справки

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Американская программа Space Transportation System (STS, "Космическая транспортная система") более известная как Space Shuttle ("Космический челнок") – программа американского национального космического агентства NASA по разработке и использованию многоразового пилотируемого транспортного космического корабля, предназначенного для доставки людей и грузов на низкие околоземные орбиты и обратно. Программа и космический корабль назывались одинаково – Space Shuttle (Спейс Шаттл).Разработка системы Space Shuttle началась в 1969 году. Она финансировалась двумя правительственными ведомствами США: NASA и министерства обороны. Основу системы составлял пилотируемый космический корабль многоразового применения. В систему также входили наземные обеспечивающие комплексы (стартово-посадочный и монтажно-испытательный комплексы космического центра имени Кеннеди на авиабазе Ванденберг, штат Флорида), центр управления полетом в Хьюстоне (штат Техас), системы связи и ретрансляции данных через спутники и другие средства. Конструктивно многоразовая транспортная космическая система "Спейс Шаттл" состояла из двух спасаемых твердотопливных ускорителей, являющихся фактически первой ступенью, и орбитального корабля (orbiter) с тремя маршевыми кислородно-водородными двигателями и подвесным топливным отсеком, образующими вторую ступень. Старт выполнялся вертикально, при помощи трех основных (маршевых) двигателей и двух твердотопливных ускорителей (работают в течение примерно двух минут после старта, затем отделялись на высоте около 45 километров, приводнялись на парашютах в океан и, после ремонта и перезаправки, использовались вновь). Дальнейший подъем и разгон орбитального корабля осуществлялся маршевыми двигателями, питающимися из внешнего топливного бака (отбрасывались примерно через 8,5 минуты на высоте 113 километров, большая его часть сгорала в атмосфере, остатки падали в океан). Для выхода на рабочую орбиту (185-643 километров) или для изменения ее параметров использовались ракетные двигатели орбитального маневрирования. После осуществления программы космического полета орбитер самостоятельно возвращался на Землю и совершал посадку как самолет на взлетно-посадочную полосу. Твердотопливные ускорители приводнялись на парашютах и затем использовались вновь. Внешний топливный бак сгорал в атмосфере. Он являлся единственным одноразовым элементом всей системы. Орбитальная ступень рассчитывалась на использование до 100 раз, твердотопливные ускорители – до 20, а кислородно-водородные двигатели – на 55 полетов.Орбитальный корабль представлял собой моноплан (планер), выполненный по схеме "бесхвостка" (длина 37,24 метра, размах крыла 23,79 метра, высота 17,27 метра; масса, без полезного груза, 68,5 тонны). Кроме трех основных двигателей для выведения на орбиту, он был оборудован системой управления и наведения, а также тепловой защитой от нагрева при возвращении на Землю. Крыло имело двойную стреловидность, что обеспечивало необходимые аэродинамические характеристики. В носовой части находилась герметичная кабина для экипажа (в основном пять-семь астронавтов), позади которой располагался стыковочный узел. Для посадки корабль был оборудован убирающимся, трехстоечным шасси и носовым колесом.Система Space Shuttle была способна выводить 29,5 тонны при пуске на восток с мыса Канаверал (Флорида, восточное побережье) на орбиту высотой 185 километров и наклонением 28º; 11,3 тонны при пуске из Центра космических полетов им. Кеннеди на орбиту высотой 500 километров и наклонением 55º; 14,5 тонны при пуске с базы ВВС "Ванденберг" (Калифорния, западное побережье) на приполярную орбиту высотой 185 километров.Для орбитальных кораблей были оборудованы две посадочные полосы. Если шаттл садился вдали от космодрома, домой возвращался верхом на Boeing-747.В работах по проекту участвовали ведущие аэрокосмические фирмы США. Изделия и оборудования для системы Space Shuttle поставлялись более чем 1000 фирмами из 47 штатов. Контракт на постройку орбитального корабля выиграла в 1972 году компания Rockwell International. Изготовление первых двух шаттлов началось в июне 1974 года. Первоначально летные корабли обозначались номерами OV-099, OV-101, OV-102 и так далее. Затем каждый из шаттлов NASA был назван по имени известного океанографического судна. Всего с 1975 по 1991 год было построено пять шаттлов (два из них погибли в катастрофах) и один прототип, который не предназначался для космических полетов и не имел двигателей и теплозащитных плит.Прототип (летающая лаборатория) орбитальной ступени шаттла, имевший номер OV-101, был выпущен 17 сентября 1976 года и получил название "Энтерпрайз" (Enterprise) по имени звездолета из фантастического телесериала Star Trek. На нем проводились испытания по отработке атмосферного участка полета и приземления. "Энтерпрайз" совершил несколько испытательных полетов на специально переоборудованном самолете-носителе Boeing-747, в том числе пять – с отделением от него и посадкой в пилотируемом режиме. 18 ноября 1985 года "Энтерпрайз" был передан Смитсоновскому институту (Вашингтон).Первым действующим многоразовым орбитальным аппаратом был шаттл "Колумбия" (Columbia, OV-102). Его изготовили в 1979 году и передали Космическому центру NASA имени Кеннеди. Этот корабль был назван по имени парусника, на котором капитан Роберт Грей в мае 1792 года исследовал внутренние воды Британской Колумбии (ныне штаты США Вашингтон и Орегон). Первый полет челнока с астронавтами на борту состоялся 12 апреля 1981 года. За время своей службы шаттл совершил 28 рейсов на орбиту Земли и провел в космосе 300 дней. 1 февраля 2003 года во время своего последнего полета перед посадкой при входе в плотные слои атмосферы Земли шаттл "Колумбия" потерпел катастрофу, причиной которой стало разрушение теплоизоляционной обшивки корабля при старте. В ходе снижения именно из-за этого дефекта корабль разрушился, и все семь находившихся на борту астронавтов погибли. Второй космический челнок – "Челленджер" (Challenger, OV-099), названный в честь британского военно-морского судна, исследовавшего океан в 1870-е годы, был передан NASA в июле 1982 года. Первый космический полет совершил 4 апреля 1983 года. "Челленджер" потерпел катастрофу при десятом запуске 28 января 1986 года, на 73-й секунде полета. От корабля оторвался один из ускорителей и пробил топливный бак, что привело к воспламенению топлива и разрушению шаттла. Погибли семь астронавтов.Шаттл "Дискавери" (Discovery, OV-103) был передан NASA в ноябре 1982 года. Челнок назвали в честь одного из двух судов, на которых в 1770-х годах британский капитан Джеймс Кук открыл Гавайские острова и исследовал побережье Аляски и северо-западной Канады. Первый полет в космос шаттл состоялся 30 августа 1984 года. За время своей службы "Дискавери" совершил 39 полетов на орбиту Земли и провел в космосе 365 дней. 9 марта 2011 года он успешно приземлился после своего последнего полета.Шаттл "Атлантис" (Atlantis, OV-104) был передан в эксплуатацию NASA в апреле 1985 года. Челнок был назван в честь океанографического исследовательского парусного судна, которое принадлежало океанографическому институту в Массачусетсе и эксплуатировалось с 1930 года по 1966 год. Первый полет шаттл совершил 3 октября 1985 года. За время своей службы шаттл выполнил 33 рейса на орбиту Земли и провел в космосе 307 дней."Атлантис" стал последним кораблем, запущенным по программе Space Shuttle. Свой последний полет шаттл совершил 8-21 июля 2011 года, состав экипажа для этого полета был уменьшен до четырех человек. В 1991 году флот американских космических челноков пополнил шаттл "Индевор" (Endeavour, OV-105), названный в честь одного из кораблей британского флота, на котором совершал путешествия капитан Джеймс Кук. Челнок был построен взамен потерпевшего катастрофу шаттла "Челленджер". Первый полет совершил 7 мая 1992 года. За время своей службы шаттл выполнил 25 полетов на орбиту Земли и провел в космосе 299 дней. Свой последний полет совершил с 16 мая по 1 июня 2011 года. Всего с 1981 года по 2011 год шаттлы осуществили 135 полетов. Челноки были рассчитаны на двухнедельное пребывание на орбите. Самое длинное космическое путешествие совершил шаттл "Колумбия" в ноябре 1996 года – 17 суток 15 часов 53 минуты, самое короткое – он же в ноябре 1981 года – 2 дня 6 часов 13 минут. Обычно полеты шаттлов продолжались от пяти до 16 суток. Стоимость каждого полета шаттла составляла около 450 миллионов долларов.За годы службы кораблями Space Shuttle выведено в космос большое число гражданских и военных спутников связи, тяжелых разведывательных спутников министерства обороны (их масса достигала 15 тонн), космических аппаратов для исследования планет и Солнца, космических лабораторий "Спейслэб". Начали работу на околоземных орбитах обсерватории "Хаббл", GRO и др. Выполнен большой объем научно-технических экспериментов в условиях невесомости и открытого космоса, осуществлен ремонт спутников SMM и "Интелсат" на орбите, возвращены с орбиты два спутника связи для повторного использования.В 1990-е годы шаттлы принимали участие в совместной российско-американской программе "Мир – Спейс Шаттл". Было осуществлено девять стыковок с орбитальной станцией "Мир". Шаттлы играли важную роль в осуществлении проекта по созданию Международной космической станции (МКС). Одиннадцать полетов были выполнены по программе МКС.В 2011 году программа Space Shuttle была закрыта из-за дороговизны и в связи с переориентацией NASA на новые задачи за пределами околоземного пространства. После закрытия программы NASA Space Shuttle все "ушедшие на пенсию" шаттлы заняли места в американских музеях. Не летавший шаттл "Энтерпрайз", который находился в Национальном музее авиации и космонавтики Смитсоновского института в Вашингтоне (США), в июне 2012 года был доставлен в музей-авианосец Intrepid в Нью-Йорке (США). Его место в Смитсоновском институте занял шаттл "Дискавери". Шаттл "Индевор" в середине октября 2012 года был доставлен в Калифорнийский научный центр, где был установлен в качестве экспоната. Шаттл "Атлантис" занял свое место на постоянной выставке в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос, челленджер (шаттл), колумбия (шаттл), сша, справки