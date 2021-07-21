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Росстат рассказал о ситуации с ценами на продукты
Росстат рассказал о ситуации с ценами на продукты - РИА Новости, 21.07.2021
Росстат рассказал о ситуации с ценами на продукты
Яйца в России с 13 по 19 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и сахар чуть ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а на... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T19:34
2021-07-21T19:34
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Яйца в России с 13 по 19 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и сахар чуть ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и мясо курицы - замедлился, следует из данных Росстата.В 20 регионах цены на морковь снизились на 0,1-3% в 13 субъектах – на 8,1-18,4%. "В 3 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 20 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-3,9%, в 9 субъектах – на 4-12,5%", - сообщает Росстат."Цены на картофель в 24 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-4%, в 36 субъектах – на 4,1-10%, в 10 субъектах – на 10,1-31,1%. В 2 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 13 субъектах цены на картофель выросли на 0,1-7%", - добавляет ведомство.Так, стоимость сахара в среднем по России увеличилась на 0,14%, в том числе в 23 регионах - на 0,1-1%, в шести - на 1,1-3,8%, в 36 субъектах РФ цены не изменились, а в 20 субъектах - снизились на 0,1-1,8%. За предыдущий отчетный период стоимость сахара увеличилась на 0,12%, с начала года - на 3,07%.В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,16% против 0,31% за предыдущий период (с начала года - на 5,51%). "В 37 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 7 субъектах – на 0,8-20%. В 23 субъектах цены не изменились. В 18 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%", - указывает статистическое ведомство.Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,08%; в 45 субъектах РФ – на 0,1-1%, в восьми – на 1,1-2,4%. "В 8 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,9%", - сообщает Росстат. С 6 по 12 июля цены на курятину выросли на 0,19%, с начала года они повысились на 15,28%.Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,3% (с 6 по 12 июля - на 0,6%, с начала года яйца уменьшились в цене на 7,81%). В 32 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%, в 11 - на 1,4-3%, в пяти - на 3,1-5,2%, в пяти регионах цены не изменились. "В 24 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1%, в 8 субъектах – на 1,1-2,6%", - указывает Росстат.Гречка с 13 по 19 июля выросла в цене на 0,38%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,17%, а с начала года цены поднялись на 9,92%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,07% (за предыдущий период она подешевела на 0,05%, рост с начала года - на 3,48%), черный хлеб - на 0,03% (за предыдущий период - на 0,07%, с начала года - на 3,62%), макаронные изделия подорожали на 0,21% (неделей ранее - подешевели на 0,02%, с начала года цены выросли на 4,47%).Вермишель подорожала на 0,07% (за предыдущий период уменьшилась в цене на 0,06%, рост с начала года - на 4,14%). Цены на белый хлеб повысились на 0,17% (неделей ранее - на 0,19%, рост с начала года - на 3,16%). Цены на рис снизились на 0,04% (неделей ранее не изменились, с начала года - выросли на 1,68%), на пшено - выросли на 0,02% (за предыдущий период - на 0,08%, с начала года - уменьшились на 2,43%).Цены на сыры сычужные снизились на 0,3%, на баранину и водку – на 0,2%, на полукопченую и варено-копченую колбасу, молоко и чай – на 0,1%.
https://ria.ru/20210721/deflyatsiya-1742273792.html
https://ria.ru/20210720/ekonomika-1742097607.html
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
19:34 21.07.2021
 
Росстат рассказал о ситуации с ценами на продукты

Росстат: морковь в России начала дешеветь вслед за картофелем, луком, помидорами и огурцами

© Fotolia / Gina SandersПродуктовая корзина
Продуктовая корзина - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Fotolia / Gina Sanders
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Яйца в России с 13 по 19 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и сахар чуть ускорился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и мясо курицы - замедлился, следует из данных Росстата.
В 20 регионах цены на морковь снизились на 0,1-3% в 13 субъектах – на 8,1-18,4%. "В 3 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 20 субъектах цены на морковь выросли на 0,1-3,9%, в 9 субъектах – на 4-12,5%", - сообщает Росстат.
"Цены на картофель в 24 субъектах Российской Федерации снизились на 0,1-4%, в 36 субъектах – на 4,1-10%, в 10 субъектах – на 10,1-31,1%. В 2 субъектах Российской Федерации цены не изменились. В 13 субъектах цены на картофель выросли на 0,1-7%", - добавляет ведомство.
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Так, стоимость сахара в среднем по России увеличилась на 0,14%, в том числе в 23 регионах - на 0,1-1%, в шести - на 1,1-3,8%, в 36 субъектах РФ цены не изменились, а в 20 субъектах - снизились на 0,1-1,8%. За предыдущий отчетный период стоимость сахара увеличилась на 0,12%, с начала года - на 3,07%.
В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,16% против 0,31% за предыдущий период (с начала года - на 5,51%). "В 37 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 7 субъектах – на 0,8-20%. В 23 субъектах цены не изменились. В 18 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%", - указывает статистическое ведомство.
Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,08%; в 45 субъектах РФ – на 0,1-1%, в восьми – на 1,1-2,4%. "В 8 субъектах цены не изменились. В 24 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,9%", - сообщает Росстат. С 6 по 12 июля цены на курятину выросли на 0,19%, с начала года они повысились на 15,28%.
Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,3% (с 6 по 12 июля - на 0,6%, с начала года яйца уменьшились в цене на 7,81%). В 32 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%, в 11 - на 1,4-3%, в пяти - на 3,1-5,2%, в пяти регионах цены не изменились. "В 24 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-1%, в 8 субъектах – на 1,1-2,6%", - указывает Росстат.
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Гречка с 13 по 19 июля выросла в цене на 0,38%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,17%, а с начала года цены поднялись на 9,92%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,07% (за предыдущий период она подешевела на 0,05%, рост с начала года - на 3,48%), черный хлеб - на 0,03% (за предыдущий период - на 0,07%, с начала года - на 3,62%), макаронные изделия подорожали на 0,21% (неделей ранее - подешевели на 0,02%, с начала года цены выросли на 4,47%).
Вермишель подорожала на 0,07% (за предыдущий период уменьшилась в цене на 0,06%, рост с начала года - на 4,14%). Цены на белый хлеб повысились на 0,17% (неделей ранее - на 0,19%, рост с начала года - на 3,16%). Цены на рис снизились на 0,04% (неделей ранее не изменились, с начала года - выросли на 1,68%), на пшено - выросли на 0,02% (за предыдущий период - на 0,08%, с начала года - уменьшились на 2,43%).
Цены на сыры сычужные снизились на 0,3%, на баранину и водку – на 0,2%, на полукопченую и варено-копченую колбасу, молоко и чай – на 0,1%.
 
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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