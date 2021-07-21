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Путин заявил о недостаточной информированности людей о прививках
Путин заявил о недостаточной информированности людей о прививках - РИА Новости, 21.07.2021
Путин заявил о недостаточной информированности людей о прививках
Президент РФ Владимир Путин заявил, что жизнь показывает, что информированности людей о прививках от коронавируса недостаточно. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:00
2021-07-21T18:00
2021-07-21T18:00
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что жизнь показывает, что информированности людей о прививках от коронавируса недостаточно."Я конечно все вижу, что происходит, мы с вами постоянно обсуждаем эти вопросы, чуть ли не каждый день. И, конечно, идет большая работа по информированию населения, но все-таки получается, практика и жизнь показывает, что этой информированности не хватает", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.
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Путин заявил о недостаточной информированности людей о прививках
Президент Путин: жизнь показывает, что информированности людей о прививках от COVID-19 недостаточно