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Путин заявил о недостаточной информированности людей о прививках

Путин заявил о недостаточной информированности людей о прививках - РИА Новости, 21.07.2021

Путин заявил о недостаточной информированности людей о прививках

Президент РФ Владимир Путин заявил, что жизнь показывает, что информированности людей о прививках от коронавируса недостаточно. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T18:00

2021-07-21T18:00

2021-07-21T18:00

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вакцинация россиян от covid-19

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россия

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что жизнь показывает, что информированности людей о прививках от коронавируса недостаточно."Я конечно все вижу, что происходит, мы с вами постоянно обсуждаем эти вопросы, чуть ли не каждый день. И, конечно, идет большая работа по информированию населения, но все-таки получается, практика и жизнь показывает, что этой информированности не хватает", - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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