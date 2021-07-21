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Жители МО выбрали более 2 тысяч природных мест для защиты от застройки
Жители МО выбрали более 2 тысяч природных мест для защиты от застройки - РИА Новости, 21.07.2021
Жители МО выбрали более 2 тысяч природных мест для защиты от застройки
На сайте "Добродел" жители Московской области в ходе голосования выбрали природные территории, которые хотели бы защитить от застройки. Они предложили сохранить РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:04
2021-07-21T17:04
2021-07-21T17:04
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На сайте "Добродел" жители Московской области в ходе голосования выбрали природные территории, которые хотели бы защитить от застройки. Они предложили сохранить 2,7 тысячи скверов и парков, а также мест для прогулок и занятий спортом, сообщил телеканал "360".Часть выбранных жителями территорий нанесут на специальную онлайн-карту, помогающую контролировать строительство. По словам министра имущественных отношений МО Натальи Адигамовой, мнение жителей учтут в дальнейшем при планировании застройки региона.Работа проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом напомнил заместитель председателя правительства области Андрей Разин."Нам было важно узнать мнение жителей об уголках природы, которые для них важны и нужны, чтобы учесть это в работе", – отметил Разин.Анализ предложений жителей власти проведут до конца лета.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости.
На сайте "Добродел" жители Московской области в ходе голосования выбрали природные территории, которые хотели бы защитить от застройки. Они предложили сохранить 2,7 тысячи скверов и парков, а также мест для прогулок и занятий спортом, сообщил телеканал "360"
.
Часть выбранных жителями территорий нанесут на специальную онлайн-карту, помогающую контролировать строительство. По словам министра имущественных отношений МО Натальи Адигамовой, мнение жителей учтут в дальнейшем при планировании застройки региона.
"Конечно, люди хотят максимально сохранить природу вокруг своих домов или создать новые зоны отдыха", – сказала министр.
Работа проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом напомнил заместитель председателя правительства области Андрей Разин.
"Нам было важно узнать мнение жителей об уголках природы, которые для них важны и нужны, чтобы учесть это в работе", – отметил Разин.
Анализ предложений жителей власти проведут до конца лета.