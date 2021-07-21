Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210721/priroda-1742243567.html
Жители МО выбрали более 2 тысяч природных мест для защиты от застройки
Жители МО выбрали более 2 тысяч природных мест для защиты от застройки - РИА Новости, 21.07.2021
Жители МО выбрали более 2 тысяч природных мест для защиты от застройки
На сайте "Добродел" жители Московской области в ходе голосования выбрали природные территории, которые хотели бы защитить от застройки. Они предложили сохранить РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:04
2021-07-21T17:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742243095_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_dadaff7482aeb9c3c22fe0105a790987.jpg
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На сайте "Добродел" жители Московской области в ходе голосования выбрали природные территории, которые хотели бы защитить от застройки. Они предложили сохранить 2,7 тысячи скверов и парков, а также мест для прогулок и занятий спортом, сообщил телеканал "360".Часть выбранных жителями территорий нанесут на специальную онлайн-карту, помогающую контролировать строительство. По словам министра имущественных отношений МО Натальи Адигамовой, мнение жителей учтут в дальнейшем при планировании застройки региона.Работа проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом напомнил заместитель председателя правительства области Андрей Разин."Нам было важно узнать мнение жителей об уголках природы, которые для них важны и нужны, чтобы учесть это в работе", – отметил Разин.Анализ предложений жителей власти проведут до конца лета.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742243095_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_4d3c9228b0656d62e8e1a9276a40ec00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
17:04 21.07.2021
 

Жители МО выбрали более 2 тысяч природных мест для защиты от застройки

© РИА Новости / Виталий АньковДевушка гуляет с ребенком в парке 360
Девушка гуляет с ребенком в парке 360 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. На сайте "Добродел" жители Московской области в ходе голосования выбрали природные территории, которые хотели бы защитить от застройки. Они предложили сохранить 2,7 тысячи скверов и парков, а также мест для прогулок и занятий спортом, сообщил телеканал "360".
Часть выбранных жителями территорий нанесут на специальную онлайн-карту, помогающую контролировать строительство. По словам министра имущественных отношений МО Натальи Адигамовой, мнение жителей учтут в дальнейшем при планировании застройки региона.
"Конечно, люди хотят максимально сохранить природу вокруг своих домов или создать новые зоны отдыха", – сказала министр.
Работа проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом напомнил заместитель председателя правительства области Андрей Разин.
"Нам было важно узнать мнение жителей об уголках природы, которые для них важны и нужны, чтобы учесть это в работе", – отметил Разин.
Анализ предложений жителей власти проведут до конца лета.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:34Китай отверг предложенный ВОЗ план расследования происхождения COVID-19
07:08Названа самая высокооплачиваемая профессия в производственной сфере
06:56Институт в Ухане отверг заявления о болезни сотрудников в конце 2019 года
06:41Эксперт рассказал, для кого "дельта"-штамм коронавируса опаснее всего
06:36Байден заявил, что строительство "Северного потока — 2" не остановить
06:20Суд наложил арест на имущество депутата Госдумы Ковпака и его семьи
06:16Число жертв наводнения в Китае выросло до 33 человек
06:08Эксперт рассказал о пользе прививки при новых штаммах коронавируса
05:39В Красноярске иномарка сбила проверявшего документы инспектора ГИБДД
05:35Уханьский институт вирусологии заявил, что не создавал коронавирус
05:24Байден рассказал, что сделает, если его сочтут "реинкарнацией Сатаны"
05:18В МИД рассказали о возможных контактах с Туркменией по Афганистану
05:07Пожарным из Забайкалья повысят зарплату после обращения к Путину
04:35Правозащитник заявил о превращении русских детей в Эстонии в русофобов
04:21На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный тюремный срок
04:16Байден заявил, что пандемия переключилась на непривитых американцев
04:15Названы четыре способа уменьшить долги во время пандемии
04:12Байден заявил, что Путин полагается на автократию
03:53На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера
03:41Источник рассказал о модернизации вертолета Ка-52М за счет крылатых ракет
Лента новостейМолния