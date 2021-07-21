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Под Псковом мужчине дали шесть лет за доведение жены до самоубийства
Под Псковом мужчине дали шесть лет за доведение жены до самоубийства - РИА Новости, 21.07.2021
Под Псковом мужчине дали шесть лет за доведение жены до самоубийства
Суд приговорил жителя Псковской области к шести годам колонии за доведение до самоубийства беременной жены и истязание детей, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:43
2021-07-21T17:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
псковская область
великие луки
происшествия
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Суд приговорил жителя Псковской области к шести годам колонии за доведение до самоубийства беременной жены и истязание детей, сообщается на сайте Следственного комитета.Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.Как установило следствие, мужчина из ревности систематически издевался над женой на протяжении четырех лет — с 2015 по 2019 год. Так, он регулярно избивал ее на глазах у их маленьких детей и в то время, когда она была беременна. Не раз он вывозил супругу ночью в лес и на кладбище, где угрозами заставлял ее копать себе могилу.Кроме того, он постоянно избивал и унижал двух дочерей. Когда мужчина увозил с собой жену, то оставлял девочек на несколько суток практически без еды, одних в деревенском доме.После очередного избиения женщина забрала детей и была вынуждена скрываться у знакомых в Великих Луках. Опасаясь жестокой расправы, она покончила с собой.
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россия
псковская область
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россия, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, происшествия
16:43 21.07.2021 (обновлено: 17:14 21.07.2021)
 
Под Псковом мужчине дали шесть лет за доведение жены до самоубийства

Суд дал жителю Псковской области шесть лет колонии за доведение беременной жены до самоубийства

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Суд приговорил жителя Псковской области к шести годам колонии за доведение до самоубийства беременной жены и истязание детей, сообщается на сайте Следственного комитета.
Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.
Как установило следствие, мужчина из ревности систематически издевался над женой на протяжении четырех лет — с 2015 по 2019 год. Так, он регулярно избивал ее на глазах у их маленьких детей и в то время, когда она была беременна. Не раз он вывозил супругу ночью в лес и на кладбище, где угрозами заставлял ее копать себе могилу.
Кроме того, он постоянно избивал и унижал двух дочерей. Когда мужчина увозил с собой жену, то оставлял девочек на несколько суток практически без еды, одних в деревенском доме.
После очередного избиения женщина забрала детей и была вынуждена скрываться у знакомых в Великих Луках. Опасаясь жестокой расправы, она покончила с собой.
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