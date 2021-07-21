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Под Псковом мужчине дали шесть лет за доведение жены до самоубийства

Под Псковом мужчине дали шесть лет за доведение жены до самоубийства - РИА Новости, 21.07.2021

Под Псковом мужчине дали шесть лет за доведение жены до самоубийства

Суд приговорил жителя Псковской области к шести годам колонии за доведение до самоубийства беременной жены и истязание детей, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:43

2021-07-21T16:43

2021-07-21T17:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

псковская область

великие луки

происшествия

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Суд приговорил жителя Псковской области к шести годам колонии за доведение до самоубийства беременной жены и истязание детей, сообщается на сайте Следственного комитета.Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.Как установило следствие, мужчина из ревности систематически издевался над женой на протяжении четырех лет — с 2015 по 2019 год. Так, он регулярно избивал ее на глазах у их маленьких детей и в то время, когда она была беременна. Не раз он вывозил супругу ночью в лес и на кладбище, где угрозами заставлял ее копать себе могилу.Кроме того, он постоянно избивал и унижал двух дочерей. Когда мужчина увозил с собой жену, то оставлял девочек на несколько суток практически без еды, одних в деревенском доме.После очередного избиения женщина забрала детей и была вынуждена скрываться у знакомых в Великих Луках. Опасаясь жестокой расправы, она покончила с собой.

https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html

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псковская область

великие луки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), псковская область, великие луки, происшествия