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В Забайкалье экс-полицейскому дали условный срок за незаконную прослушку
В Забайкалье экс-полицейскому дали условный срок за незаконную прослушку - РИА Новости, 21.07.2021
В Забайкалье экс-полицейскому дали условный срок за незаконную прослушку
Забайкальский краевой суд приговорил к условному сроку бывшего полковника полиции за незаконную слежку за местными жителями, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T08:53
2021-07-21T08:53
забайкальский краевой суд
забайкальский край
происшествия
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ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к условному сроку бывшего полковника полиции за незаконную слежку за местными жителями, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России."Установлено, что Сапожников И.А. на основании сфальсифицированных материалов оперативно-разыскной деятельности, послуживших поводом для выдачи судом санкций на прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, организовал незаконное проведение указанных оперативно-разыскных мероприятий в отношении жителей Забайкальского края, нарушив тем самым их конституционные права", - сказали в пресс-службе.По данным ведомства, полученные сведения о телефонных звонках граждан и местоположении аппаратов сотовой связи полицейский передавал третьим лицам из личной заинтересованности.В отношении Сапожникова также ведётся расследование уголовных дел по иным составам преступлений.
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забайкальский краевой суд, забайкальский край, происшествия
08:53 21.07.2021
 
В Забайкалье экс-полицейскому дали условный срок за незаконную прослушку

Бывший полковник полиции в Забайкалье получил три года условно за незаконную прослушку

© Fotolia / lavioМужчина разговаривает по телефону
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© Fotolia / lavio
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ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к условному сроку бывшего полковника полиции за незаконную слежку за местными жителями, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
"Установлено, что Сапожников И.А. на основании сфальсифицированных материалов оперативно-разыскной деятельности, послуживших поводом для выдачи судом санкций на прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, организовал незаконное проведение указанных оперативно-разыскных мероприятий в отношении жителей Забайкальского края, нарушив тем самым их конституционные права", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, полученные сведения о телефонных звонках граждан и местоположении аппаратов сотовой связи полицейский передавал третьим лицам из личной заинтересованности.
"Приговором Забайкальского краевого суда 13 июля Сапожников И.А. признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 138 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года", - добавили в пресс-службе.
В отношении Сапожникова также ведётся расследование уголовных дел по иным составам преступлений.
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