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В Забайкалье экс-полицейскому дали условный срок за незаконную прослушку

В Забайкалье экс-полицейскому дали условный срок за незаконную прослушку - РИА Новости, 21.07.2021

В Забайкалье экс-полицейскому дали условный срок за незаконную прослушку

Забайкальский краевой суд приговорил к условному сроку бывшего полковника полиции за незаконную слежку за местными жителями, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T08:53

2021-07-21T08:53

2021-07-21T08:53

забайкальский краевой суд

забайкальский край

происшествия

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ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к условному сроку бывшего полковника полиции за незаконную слежку за местными жителями, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России."Установлено, что Сапожников И.А. на основании сфальсифицированных материалов оперативно-разыскной деятельности, послуживших поводом для выдачи судом санкций на прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, организовал незаконное проведение указанных оперативно-разыскных мероприятий в отношении жителей Забайкальского края, нарушив тем самым их конституционные права", - сказали в пресс-службе.По данным ведомства, полученные сведения о телефонных звонках граждан и местоположении аппаратов сотовой связи полицейский передавал третьим лицам из личной заинтересованности.В отношении Сапожникова также ведётся расследование уголовных дел по иным составам преступлений.

https://ria.ru/20200604/1572434185.html

забайкальский край

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забайкальский краевой суд, забайкальский край, происшествия