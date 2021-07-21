В Забайкалье экс-полицейскому дали условный срок за незаконную прослушку
Бывший полковник полиции в Забайкалье получил три года условно за незаконную прослушку
ЧИТА, 21 июл - РИА Новости. Забайкальский краевой суд приговорил к условному сроку бывшего полковника полиции за незаконную слежку за местными жителями, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
"Установлено, что Сапожников И.А. на основании сфальсифицированных материалов оперативно-разыскной деятельности, послуживших поводом для выдачи судом санкций на прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи, организовал незаконное проведение указанных оперативно-разыскных мероприятий в отношении жителей Забайкальского края, нарушив тем самым их конституционные права", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, полученные сведения о телефонных звонках граждан и местоположении аппаратов сотовой связи полицейский передавал третьим лицам из личной заинтересованности.
"Приговором Забайкальского краевого суда 13 июля Сапожников И.А. признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 138 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 3 года", - добавили в пресс-службе.
В отношении Сапожникова также ведётся расследование уголовных дел по иным составам преступлений.
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