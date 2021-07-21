https://ria.ru/20210721/pozhary-1742248216.html
Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами
Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами - РИА Новости, 21.07.2021
Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами
Президент РФ Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:23
2021-07-21T17:23
2021-07-21T17:52
администрация президента россии
правительство рф
россия
владимир путин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741911116_0:382:2520:1800_1920x0_80_0_0_1699033708458b47d2957f526c5ef522.jpg
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России."Я попрошу вместе с правительством администрацию подготовить ряд поручений на этот счет, которые должны отражать то, что мы сейчас обсудили, и те предложения, которые прозвучали от коллег", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Он отметил, что в частности имеется в виду вопрос обеспеченности и дополнительные поставки тяжелой техники, там, где это уже сегодня необходимо.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741911116_120:0:2520:1800_1920x0_80_0_0_62eafe3ae623988f64c972df0eb4045e.jpg
Тушение лесных пожаров в Якутии авиацией Минобороны
Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 336 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 30 тонны воды, а также обеспечили перевозку 14 специалистов противопожарной службы и порядка 1,5 тонн грузов. Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 183 сбросов около 1516 тонн воды, а также перевезено 277 специалистов противопожарной службы и свыше 28 тонн грузов.
2021-07-21T17:23
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, администрация президента россии, правительство рф, россия, владимир путин, происшествия
17:23 21.07.2021 (обновлено: 17:52 21.07.2021)
Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами
Президент Путин попросил правительство подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами