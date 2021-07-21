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Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами
Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами - РИА Новости, 21.07.2021
Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами
Президент РФ Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T17:23
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администрация президента россии
правительство рф
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России."Я попрошу вместе с правительством администрацию подготовить ряд поручений на этот счет, которые должны отражать то, что мы сейчас обсудили, и те предложения, которые прозвучали от коллег", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.Он отметил, что в частности имеется в виду вопрос обеспеченности и дополнительные поставки тяжелой техники, там, где это уже сегодня необходимо.
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Тушение лесных пожаров в Якутии авиацией Минобороны
Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 336 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 выполнили сброс 30 тонны воды, а также обеспечили перевозку 14 специалистов противопожарной службы и порядка 1,5 тонн грузов. Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 183 сбросов около 1516 тонн воды, а также перевезено 277 специалистов противопожарной службы и свыше 28 тонн грузов.
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видео, администрация президента россии, правительство рф, россия, владимир путин, происшествия
Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России.
2021-07-21T17:23
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17:23 21.07.2021 (обновлено: 17:52 21.07.2021)
 
Путин попросил подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами

Президент Путин попросил правительство подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами

© AP Photo / Alexey VasilyevЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© AP Photo / Alexey Vasilyev
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил администрацию президента и кабмин подготовить поручения по борьбе с лесными пожарами в России.
"Я попрошу вместе с правительством администрацию подготовить ряд поручений на этот счет, которые должны отражать то, что мы сейчас обсудили, и те предложения, которые прозвучали от коллег", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Он отметил, что в частности имеется в виду вопрос обеспеченности и дополнительные поставки тяжелой техники, там, где это уже сегодня необходимо.
 
Администрация президента РоссииПравительство РФРоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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