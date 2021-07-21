https://ria.ru/20210721/pozhar-1742280787.html

Глава Карелии попросил Путина выделить допсредства на борьбу с пожарами

Глава Карелии попросил Путина выделить допсредства на борьбу с пожарами - РИА Новости, 21.07.2021

Глава Карелии попросил Путина выделить допсредства на борьбу с пожарами

Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил президента Владимира Путина дополнительно выделить 100 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ на... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T20:01

2021-07-21T20:01

2021-07-21T20:01

природные пожары в россии

россия

артур парфенчиков

владимир путин

республика карелия

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков попросил президента Владимира Путина дополнительно выделить 100 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ на авиапатрулирование и тушение пожаров в регионе."У нас, к сожалению, вот эта трехдневная передышка, похолодание, с воскресенья опять переходит в увеличение температурного режима, который, по прогнозам метеорологов, сохранится и на конец июля,... и на весь август. В связи с такой ситуацией мы просим оказать нам финансовую поддержку за счет резервного форда правительства РФ и выделить дополнительные средства на авиапатрулирование, которое придется продолжать в очень активном режиме, и, собственно, на тушение пожаров в размере 100 миллионов рублей", - сказал Парфенчиков на совещании Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.Как отметил Парфенчиков, в настоящее время авиапатрулирование, которое позволяет своевременно выявлять природные пожары, осуществляется за счет резервного фонда республиканского правительства, поскольку соответствующий федеральный ресурс уже выработан в июне – начале июля, когда ситуация с распространением лесных пожаров в Карелии еще соответствовала среднегодовым показателям.Как докладывал Парфенчиков главе государства, в настоящее время лесные пожары в Карелии удалось стабилизировать на площади 7,2 тысячи гектаров. Их локализация возможна к вечеру субботы, считает он.На всей территории Карелии с 20 по 31 июля введен режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщали РИА Новости в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики. По данным на утро 21 июля в регионе действовали 33 лесных пожара на площади 7280 гектаров, из них было локализовано 15 на площади 1032 гектара. Как сообщал ранее Парфенчиков, в республике установлен IV класс пожарной опасности.

https://ria.ru/20210721/pozhar-1742239739.html

россия

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Лесные пожары в Карелии. Съемка очевидцев Сильные пожары в Карелии. В некоторых селениях эвакуировали людей. На помощь в тушении едут пожарные из соседних регионов. 2021-07-21T20:01 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

природные пожары в россии, россия, артур парфенчиков, владимир путин, республика карелия