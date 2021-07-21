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Путин поручил усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
Путин поручил усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами - РИА Новости, 21.07.2021
Путин поручил усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу оценить, в каких регионах нужно увеличить группировку Минобороны для борьбы с лесными... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:48
2021-07-21T18:48
2021-07-21T18:54
россия
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу оценить, в каких регионах нужно увеличить группировку Минобороны для борьбы с лесными пожарами."Надо посмотреть на возможное увеличение сил и средств министерства обороны. Сергей Кужугетович (Шойгу – ред.) по моему указанию уже занимается этим в том числе на Дальнем Востоке и в Якутии. Нужно, чтобы министр МЧС провел такую дополнительную оценку, там, где нужно, необходимо увеличить и группировку самого министерства по чрезвычайным ситуациям, и с коллегами из Минобороны согласовать. Если что-то нужно, доложите мне, пожалуйста. Министр обороны знает об этом, министерство обороны готово к организации дополнительной помощи, нужно только это своевременно и в полном объеме оценить, что нужно сделать", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20210721/pozhary-1742248742.html
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россия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность
18:48 21.07.2021 (обновлено: 18:54 21.07.2021)
Путин поручил усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами