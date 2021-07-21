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Путин поручил усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
Путин поручил усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами - РИА Новости, 21.07.2021
Путин поручил усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами
Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу оценить, в каких регионах нужно увеличить группировку Минобороны для борьбы с лесными... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T18:48
2021-07-21T18:54
россия
дальний восток
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу оценить, в каких регионах нужно увеличить группировку Минобороны для борьбы с лесными пожарами."Надо посмотреть на возможное увеличение сил и средств министерства обороны. Сергей Кужугетович (Шойгу – ред.) по моему указанию уже занимается этим в том числе на Дальнем Востоке и в Якутии. Нужно, чтобы министр МЧС провел такую дополнительную оценку, там, где нужно, необходимо увеличить и группировку самого министерства по чрезвычайным ситуациям, и с коллегами из Минобороны согласовать. Если что-то нужно, доложите мне, пожалуйста. Министр обороны знает об этом, министерство обороны готово к организации дополнительной помощи, нужно только это своевременно и в полном объеме оценить, что нужно сделать", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
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россия, дальний восток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, безопасность
18:48 21.07.2021 (обновлено: 18:54 21.07.2021)
 
Путин поручил усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами

Путин поручил оценить, где в России нужно усилить группировку Минобороны для борьбы с пожарами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра обороны Сергея Шойгу оценить, в каких регионах нужно увеличить группировку Минобороны для борьбы с лесными пожарами.
"Надо посмотреть на возможное увеличение сил и средств министерства обороны. Сергей Кужугетович (Шойгу – ред.) по моему указанию уже занимается этим в том числе на Дальнем Востоке и в Якутии. Нужно, чтобы министр МЧС провел такую дополнительную оценку, там, где нужно, необходимо увеличить и группировку самого министерства по чрезвычайным ситуациям, и с коллегами из Минобороны согласовать. Если что-то нужно, доложите мне, пожалуйста. Министр обороны знает об этом, министерство обороны готово к организации дополнительной помощи, нужно только это своевременно и в полном объеме оценить, что нужно сделать", - сказал Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.
Лесной пожар в Якутии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 17:25
Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров регионам
 
РоссияДальний ВостокМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинБезопасность
 
 
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