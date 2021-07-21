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Госдеп рассказал, каким образом будет бороться с "Северным потоком — 2"
Госдеп рассказал, каким образом будет бороться с "Северным потоком — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Госдеп рассказал, каким образом будет бороться с "Северным потоком — 2"
США не станут предвосхищать свои ограничительные меры в рамках противодействия "Северному потоку 2", заявил высокопоставленный представитель госдепа. РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T23:30
2021-07-21T23:30
2021-07-21T23:30
россия
северный поток — 2
евросоюз
сша
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ВАШИНГТОН, 21 июл - РИА Новости. США не станут предвосхищать свои ограничительные меры в рамках противодействия "Северному потоку 2", заявил высокопоставленный представитель госдепа."Мы выбрали не давать России дорожную карту, в том смысле, чтобы они не поняли, как уклониться от наших намерений", - сказал представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.Чиновник подчеркнул, что у Германии, о совместной договоренности с которой было объявлено в среду, есть много инструментов воздействия на национальном уровне и на уровне ЕС и намерение использовать их.Как подчеркнул представитель госдепа, "Северный поток 2" был практически завершен, когда нынешняя администрация приступила к работе. "Мы согласны, что это российский геополитический проект", - сказал чиновник.США не говорят об автоматических санкциях в контексте своего противодействия "Северному потоку 2", соответствующее понятие не применимо к введению ограничительных мер, заявили в госдепе."Автоматически - это не то, как мы поступаем в контексте санкций", - сказал высокопоставленный представитель госдепа в ходе телефонного брифинга."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-21T23:30
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РИА Новости
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россия, северный поток — 2, евросоюз, сша
Госдеп рассказал, каким образом будет бороться с "Северным потоком — 2"
Госдеп: США не станут давать России дорожную карту шагов против "Северного потока— 2"