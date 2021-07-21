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США раскрыли детали сделки по "Северному потоку — 2"

США раскрыли детали сделки по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

США раскрыли детали сделки по "Северному потоку — 2"

Соединенные Штаты тесно взаимодействовали с властями Украины и Польши при выработке сделки с Германией по проекту строительства газопровода "Северный поток 2",... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:50

2021-07-21T22:50

2021-07-21T22:51

северный поток — 2

сша

украина

экономика

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты тесно взаимодействовали с властями Украины и Польши при выработке сделки с Германией по проекту строительства газопровода "Северный поток 2", заявил в среду журналистам представитель госдепартамента высокого ранга."В рамках этого процесса мы и наши германские партнеры проводили тесные консультации с Украиной и Польшей, а также другими странами, на которых может отразиться данный проект", - сказал американский дипломат.По его словам, США учитывали озабоченности и мнения этих стран касательно возможных последствий реализации "Северного потока 2".Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

сша

украина

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-21T22:50 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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северный поток — 2, сша, украина, экономика