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https://ria.ru/20210721/potok-1742292895.html
Украина инициировала консультации с Германией по "Северному потоку — 2"
Украина инициировала консультации с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Украина инициировала консультации с Германией по "Северному потоку — 2"
Украина официально инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку 2", считает, что он нарушает принципы диверсификации... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:22
2021-07-21T22:32
еврокомиссия
германия
украина
в мире
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Украина официально инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку 2", считает, что он нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."В соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Twitter.Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее сообщила, что Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать поставки газа в качестве оружия против европейских стран."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
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еврокомиссия, германия, украина, в мире
22:22 21.07.2021 (обновлено: 22:32 21.07.2021)
 
Украина инициировала консультации с Германией по "Северному потоку — 2"

Украина инициировала консультации с ЕК и Германией по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Украина официально инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку 2", считает, что он нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"В соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Twitter.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее сообщила, что Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать поставки газа в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:00
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
 
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