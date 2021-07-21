22:22 21.07.2021 (обновлено: 22:32 21.07.2021)
Украина инициировала консультации с Германией по "Северному потоку — 2"
Украина инициировала консультации с ЕК и Германией по "Северному потоку — 2"
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Украина официально инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку 2", считает, что он нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"В соответствии со статьей 274 соглашения об ассоциации с ЕС Украина официально инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по "Северному потоку 2", который угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического Союза ЕС. МИД уже направило соответствующие ноты в Брюссель и Берлин", - написал Кулеба в Twitter.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд ранее сообщила, что Германия в рамках договоренности с США по проекту газопровода "Северный поток 2" обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать поставки газа в качестве оружия против европейских стран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.