https://ria.ru/20210721/potok-1742292546.html
Украина и Польша прокомментировали сделку по "Северному потоку — 2"
Украина и Польша прокомментировали сделку по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Украина и Польша прокомментировали сделку по "Северному потоку — 2"
Отказ от попыток остановить строительство "Северного потока 2" создало новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, соответствующее заявление глав МИД РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:18
2021-07-21T22:18
2021-07-21T22:39
северный поток — 2
дмитрий кулеба
мид украины
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украина
в мире
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Отказ от попыток остановить строительство "Северного потока 2" создало новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, соответствующее заявление глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау опубликовано на сайте МИД Украины."Решение о строительстве "Северного потока 2", одобренное в 2015 году... создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе. Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом", - говорится в тексте."К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток 2". Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", - говорится в сообщении."Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - отмечается в заявлении."Решение о строительстве "Северного потока 2" … увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в тексте.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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северный поток — 2, дмитрий кулеба, мид украины, европа, нато, польша, сша, украина, в мире
22:18 21.07.2021 (обновлено: 22:39 21.07.2021)
Украина и Польша прокомментировали сделку по "Северному потоку — 2"
Главы МИД Украины и Польши призвали Германию и США адекватно отнестись к кризису в регионе
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости.
Отказ от попыток остановить строительство "Северного потока 2
" создало новые угрозы для Украины
и Центральной Европы в целом, соответствующее заявление глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау опубликовано на сайте
МИД Украины.
"Решение о строительстве "Северного потока 2", одобренное в 2015 году... создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе
. Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом", - говорится в тексте.
"К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток 2". Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", - говорится в сообщении.
"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - отмечается в заявлении.
"Решение о строительстве "Северного потока 2" … увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в тексте.