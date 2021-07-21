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Украина и Польша прокомментировали сделку по "Северному потоку — 2"
Украина и Польша прокомментировали сделку по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Украина и Польша прокомментировали сделку по "Северному потоку — 2"
Отказ от попыток остановить строительство "Северного потока 2" создало новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, соответствующее заявление глав МИД РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T22:18
2021-07-21T22:39
северный поток — 2
дмитрий кулеба
мид украины
европа
нато
польша
сша
украина
в мире
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Отказ от попыток остановить строительство "Северного потока 2" создало новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, соответствующее заявление глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау опубликовано на сайте МИД Украины."Решение о строительстве "Северного потока 2", одобренное в 2015 году... создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе. Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом", - говорится в тексте."К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток 2". Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", - говорится в сообщении."Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - отмечается в заявлении."Решение о строительстве "Северного потока 2" … увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в тексте.
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
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северный поток — 2, дмитрий кулеба, мид украины, европа, нато, польша, сша, украина, в мире
22:18 21.07.2021 (обновлено: 22:39 21.07.2021)
 
Украина и Польша прокомментировали сделку по "Северному потоку — 2"

Главы МИД Украины и Польши призвали Германию и США адекватно отнестись к кризису в регионе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве.
Здание министерства иностранных дел в Киеве. - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Отказ от попыток остановить строительство "Северного потока 2" создало новые угрозы для Украины и Центральной Европы в целом, соответствующее заявление глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау опубликовано на сайте МИД Украины.
"Решение о строительстве "Северного потока 2", одобренное в 2015 году... создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе. Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом", - говорится в тексте.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
Вчера, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
"К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток 2". Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия", - говорится в сообщении.
"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - отмечается в заявлении.
"Решение о строительстве "Северного потока 2" … увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", - говорится в тексте.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2Дмитрий КулебаМИД УкраиныЕвропаНАТОПольшаСШАУкраинаВ мире
 
 
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