https://ria.ru/20210721/potok-1742292306.html

Путин и Меркель обсудили Минские соглашения и "Северный поток — 2"

Путин и Меркель обсудили Минские соглашения и "Северный поток — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

Путин и Меркель обсудили Минские соглашения и "Северный поток — 2"

Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T22:17

2021-07-21T22:17

2021-07-21T22:17

россия

северный поток — 2

виктория нуланд

евросоюз

ангела меркель

москва

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МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, сообщили в пресс-службе Кремля.Отмечается, что лидеры выразили удовлетворение скорым завершением строительства газопровода "Северный поток — 2"."Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер", — подчеркнули в администрации российского президента.Кроме того Путин и Меркель обсудили контракт на транзит российского газа на Украину и его возможное продление после 2024 года.Путин в разговоре подчеркнул, что ранее принятый на Украине закон "О коренных народах" является дискриминационным. Также в беседе были подняты вопросы" двусторонних отношений.Ранее сегодня стало известно, что Берлин и Вашингтон заключили соглашение по "Северному потоку — 2". Как сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, Германия обязалась добиваться санкций ЕС против Москвы, если Россия будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских государств.Москва неоднократно призывала прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210721/potok-1742278592.html

россия

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россия, северный поток — 2, виктория нуланд, евросоюз, ангела меркель, москва