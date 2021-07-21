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В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"
В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021
В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о деталях соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку — 2". РИА Новости, 22.07.2021
2021-07-21T19:38
2021-07-22T01:53
северный поток — 2
москва
германия
киев
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о деталях соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку — 2".В частности, Германия обязуется добиваться ввода санкций против Кремля со стороны ЕС в случае, если Россия будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских государств.Также Берлин будет добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году контракта между Москвой и Киевом о транзите газа.По словам Нуланд, другие подробности соглашения сообщат в ближайшие часы.В Госдепартаменте отметили, что во время переговоров американская сторона предпочла не рисковать отношениями с Германией, которую считает ключевым союзником."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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северный поток — 2, москва, германия, киев
19:38 21.07.2021 (обновлено: 01:53 22.07.2021)
 

В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочие на участке строительства газопровода "Северный поток-2"
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о деталях соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку — 2".
В частности, Германия обязуется добиваться ввода санкций против Кремля со стороны ЕС в случае, если Россия будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских государств.
Трубы для строительства Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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СМИ: США попросили Украину помолчать в вопросе "Северного потока — 2"
Также Берлин будет добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году контракта между Москвой и Киевом о транзите газа.
По словам Нуланд, другие подробности соглашения сообщат в ближайшие часы.
В Госдепартаменте отметили, что во время переговоров американская сторона предпочла не рисковать отношениями с Германией, которую считает ключевым союзником.

"Любой разумный человек посчитал бы, что санкции навряд ли остановят "Северный поток — 2", — признался представитель Госдепа Нед Прайс.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Северный поток — 2МоскваГерманияКиев
 
 
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