https://ria.ru/20210721/potok-1742278592.html

В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"

В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 22.07.2021

В США раскрыли детали соглашения с Германией по "Северному потоку — 2"

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о деталях соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку — 2". РИА Новости, 22.07.2021

2021-07-21T19:38

2021-07-21T19:38

2021-07-22T01:53

северный поток — 2

москва

германия

киев

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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала о деталях соглашения между Вашингтоном и Берлином по "Северному потоку — 2".В частности, Германия обязуется добиваться ввода санкций против Кремля со стороны ЕС в случае, если Россия будет использовать энергетический экспорт как оружие против европейских государств.Также Берлин будет добиваться продления на десять лет истекающего в 2024 году контракта между Москвой и Киевом о транзите газа.По словам Нуланд, другие подробности соглашения сообщат в ближайшие часы.В Госдепартаменте отметили, что во время переговоров американская сторона предпочла не рисковать отношениями с Германией, которую считает ключевым союзником."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210721/molchanie-1742144476.html

москва

германия

киев

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северный поток — 2, москва, германия, киев