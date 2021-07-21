https://ria.ru/20210721/potok-1742236477.html
США подтвердили обязательства перед Киевом по "Северному потоку — 2"
США подтвердили обязательства перед Киевом по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
США подтвердили обязательства перед Киевом по "Северному потоку — 2"
На Украине 20 и 21 июля прошли переговоры местных властей с советником Госдепа США Дереком Шолле по поводу "обоюдных опасений" Вашингтона и Киева по "Северному... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T16:27
2021-07-21T16:27
2021-07-21T17:40
россия
евгений енин
северный поток — 2
дмитрий кулеба
нед прайс
сша
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. На Украине 20 и 21 июля прошли переговоры местных властей с советником Госдепа США Дереком Шолле по поводу "обоюдных опасений" Вашингтона и Киева по "Северному потоку — 2". Об этом сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Так, Шолле провел встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем, главой МИД Дмитрием Кулебой, руководителем офиса президента Андреем Ермаком и замминистра иностранных дел Евгением Ениным. По словам Прайса, советник Госдепа подтвердил обязательства США "обеспечить, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны Европы"."Советник Шолле подтвердил нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Советник отметил усилия Украины по продвижению реформ в сфере экономики и верховенства закона с акцентом на усиление корпоративного управления и укрепление антикоррупционных институтов", — добавил представитель ведомства.Как, в свою очередь, заявил сам Шолле в интервью изданию "РБК-Украина", представители американской администрации поддерживают контакты по "Северному потоку — 2" с Берлином, и Киев в курсе этих переговоров. По его словам, стороны скоро объявят о заключении соглашения по этому проекту, работа над документом близится к завершению. Как подчеркнул Шолле, он бы не хотел, чтобы "Северный поток — 2" "был столь близок к завершению строительства", но у Вашингтона "есть рычаг давления на Россию"."Мы работаем над тем, чтобы Украина оставалась транзитной страной <...> не только в ближайшие год-два, а намного дольше, как и над помощью Украине в развитии зеленой энергетики", — добавил он.Шолле напомнил, что США отказались от новых санкций против газопровода, так как он почти достроен и новые ограничения были бы неэффективными.По его словам, из-за угрозы санкций Германия села за стол переговоров и вступила в конструктивные дискуссии о дальнейших действиях.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-07-21T16:27
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россия, евгений енин, северный поток — 2, дмитрий кулеба, нед прайс, сша, киев, в мире
16:27 21.07.2021 (обновлено: 17:40 21.07.2021)
США подтвердили обязательства перед Киевом по "Северному потоку — 2"
На Украине прошли встречи местных властей с советником Госдепа
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости.
На Украине
20 и 21 июля прошли переговоры местных властей с советником Госдепа США
Дереком Шолле по поводу "обоюдных опасений" Вашингтона
и Киева
по "Северному потоку — 2
".
Об этом сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс
.
Так, Шолле провел встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем
, главой МИД Дмитрием Кулебой
, руководителем офиса президента Андреем Ермаком и замминистра иностранных дел Евгением Ениным
.
По словам Прайса, советник Госдепа подтвердил обязательства США "обеспечить, чтобы Россия
не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны Европы".
"Советник Шолле подтвердил нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Советник отметил усилия Украины по продвижению реформ в сфере экономики и верховенства закона с акцентом на усиление корпоративного управления и укрепление антикоррупционных институтов", — добавил представитель ведомства.
Как, в свою очередь, заявил сам Шолле в интервью изданию "РБК-Украина
", представители американской администрации поддерживают контакты по "Северному потоку — 2" с Берлином, и Киев в курсе этих переговоров. По его словам, стороны скоро объявят о заключении соглашения по этому проекту, работа над документом близится к завершению.
"Я хочу подчеркнуть, что когда мы общаемся с немецкими партнерами, то мы постоянно говорим и с киевскими коллегами, слушаем их опасения, идеи, данные. Мы думаем, как обеспечить получение Украиной поддержки, нужной для построения лучшего энергетического будущего, защиты от российской агрессии", — сказал советник.
Как подчеркнул Шолле, он бы не хотел, чтобы "Северный поток — 2" "был столь близок к завершению строительства", но у Вашингтона "есть рычаг давления на Россию".
"Мы работаем над тем, чтобы Украина оставалась транзитной страной <...> не только в ближайшие год-два, а намного дольше, как и над помощью Украине в развитии зеленой энергетики", — добавил он.
Шолле напомнил, что США отказались от новых санкций против газопровода, так как он почти достроен и новые ограничения были бы неэффективными.
По его словам, из-за угрозы санкций Германия села за стол переговоров и вступила в конструктивные дискуссии о дальнейших действиях.