https://ria.ru/20210721/potok-1742232367.html

В Госдепе рассказали о переговорах с Украиной по "Северному потоку — 2"

В Госдепе рассказали о переговорах с Украиной по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021

В Госдепе рассказали о переговорах с Украиной по "Северному потоку — 2"

Советник госдепартамента США Дерек Шолле, находящийся с визитом на Украине, обсудил с представителями властей этой страны обоюдные опасения Вашингтона и Киева... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-21T16:07

2021-07-21T16:07

2021-07-21T16:27

евгений енин

северный поток — 2

дмитрий кулеба

нед прайс

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сша

киев

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 июл – РИА Новости. Советник госдепартамента США Дерек Шолле, находящийся с визитом на Украине, обсудил с представителями властей этой страны обоюдные опасения Вашингтона и Киева относительно проекта газопровода "Северный поток 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Советник госдепартамента Дерек Шолле 20-21 июля встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным", - информировал высокопоставленный дипломат.По его словам, представители двух стран обсудили "обоюдные опасения относительно трубопровода "Северный поток 2".В ходе состоявшихся переговоров, как отметил Прайс, советник госдепартамента подтвердил обязательства США "обеспечить, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны Европы"."Советник Шолле подтвердил нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Советник отметил усилия Украины по продвижению реформ в сфере экономики и верховенства закона с акцентом на усиление корпоративного управления и укрепление антикоррупционных институтов", - информировал Прайс.Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html

россия

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евгений енин, северный поток — 2, дмитрий кулеба, нед прайс, россия, сша, киев, в мире