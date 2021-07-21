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На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"
Киев рассчитывает прояснить позиции США и ФРГ по "Северному потоку 2" в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил в среду советник РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T15:40
2021-07-21T15:40
россия
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
владимир зеленский
киев
в мире
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Киев рассчитывает прояснить позиции США и ФРГ по "Северному потоку 2" в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил в среду советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.Ранее американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорилось, что США попросили Украину не критиковать будущую сделку с ФРГ по проекту газопровода."Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон", – сказал Подоляк, комментируя статью интернет-изданию LIGA.net.Он добавил, что Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации проекта в том виде, каким его видит РФ. Подоляк заявил, что российский газопровод угрожает не только Украине, но и Европе в целом, а РФ в нем заинтересована "далеко не по экономическим причинам" и "тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских"."Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского, и в том числе для других стран, и зачастую в СМИ", – заявил он.При этом Подоляк отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы ведется работа на разных уровнях на языках политики, дипломатии и юриспруденции.Ранее СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
https://ria.ru/20210715/proigrysh-1741274403.html
россия
балтийское море
киев
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россия, тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, киев, в мире
15:40 21.07.2021
 
На Украине отреагировали на статью Politico о "Северном потоке — 2"

В офисе Зеленского назвали статью Politico о "Северном потоке — 2" фэнтезийной картинкой

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Киев рассчитывает прояснить позиции США и ФРГ по "Северному потоку 2" в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, заявил в среду советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.
Ранее американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорилось, что США попросили Украину не критиковать будущую сделку с ФРГ по проекту газопровода.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
"Мы не можем полагаться на формальные политические обещания. На мой взгляд, все это должно быть действительно прояснено во время актуального визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон", – сказал Подоляк, комментируя статью интернет-изданию LIGA.net.
Он добавил, что Украина, как и ряд государств Восточной и Центральной Европы, хочет не допустить реализации проекта в том виде, каким его видит РФ. Подоляк заявил, что российский газопровод угрожает не только Украине, но и Европе в целом, а РФ в нем заинтересована "далеко не по экономическим причинам" и "тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских".
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:00
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
"Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского, и в том числе для других стран, и зачастую в СМИ", – заявил он.
При этом Подоляк отметил, что для обеспечения безопасности Украины и Европы ведется работа на разных уровнях на языках политики, дипломатии и юриспруденции.
Ранее СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 08:00
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что встреча президентов Украины и США состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа.
Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияТед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзВладимир ЗеленскийКиевВ мире
 
 
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