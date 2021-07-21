https://ria.ru/20210721/potok-1742217458.html
Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"
Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"
Переговоры Германии с США по "Северному потоку 2" продолжаются, достигнут определенный прогресс, но пока правительству ФРГ нечего сообщить по этой теме, но... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:59
2021-07-21T14:59
2021-07-21T15:15
кристофер бургер
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северный поток — 2
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Переговоры Германии с США по "Северному потоку 2" продолжаются, достигнут определенный прогресс, но пока правительству ФРГ нечего сообщить по этой теме, но детали могут последовать "в скором времени", заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Мартина Фитц.Ранее западные СМИ сообщали, что США и ФРГ в ближайшее время могут объявить о достижении договоренности по теме "Северный поток 2"."Как федеральный канцлер говорила, федеральное правительство находится в переговорах с властями США по этой теме. В последние месяцы были интенсивные переговоры, а в последнее время хороший прогресс. Мы уверены, что мы вскоре сможем сообщить больше, но сейчас прошу о понимании, что мы не можем сказать что-то дополнительно", - заявила Фитц на брифинге в среду.Представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер заявил, что по этой теме ведомство не может сообщить "больше, чем было сказано в прошедшие недели". "Если у нас будут детали по этому вопросу, то мы оперативно это сообщим. Я уверен, что это будет возможно в скором времени", - заявил Бургер.
https://ria.ru/20210715/proigrysh-1741274403.html
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кристофер бургер, мид германии, в мире, северный поток — 2, германия, сша
14:59 21.07.2021 (обновлено: 15:15 21.07.2021)
Германия сообщила о прогрессе в диалоге с США по "Северному потоку — 2"
Представитель кабмина ФРГ Фитц: в переговорах с США по "Северному потоку — 2" достигнут прогресс