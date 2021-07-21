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https://ria.ru/20210721/potok-1742208891.html
В Польше раскритиковали позицию США и Германии по "Северному потоку — 2"
В Польше раскритиковали позицию США и Германии по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 21.07.2021
В Польше раскритиковали позицию США и Германии по "Северному потоку — 2"
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал позицию США по "Северному потоку 2", отвергнув аргумент Вашингтона о почти полной... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-21T14:27
2021-07-21T14:27
россия
европарламент
nord stream 2 ag
северный поток — 2
балтийское море
евросоюз
ангела меркель
джо байден
радослав сикорский
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал позицию США по "Северному потоку 2", отвергнув аргумент Вашингтона о почти полной готовности газопровода, пишет немецкое издание Tagesspiegel.Ранее президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода и отметил, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, а имело смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России.По сообщению издания, Сикорский, который является главой делегации ЕС-США в Европарламенте, в беседе с журналистами в Вашингтоне подтвердил заявления госдепа, что санкции не работают, в связи с чем предпочтительнее делать ставку на "перезагрузку" в отношениях с Германией.Сам Сикорский выразил сомнения по поводу верности такой позиции. "Кто знает, что бы произошло, если бы их (санкции) оставили в силе до сентября, когда немцы выберут новое правительство", - заявил, как пишет издание, польский политик, добавив, что теперь уже вопрос вокруг газопровода "решен".Сикорский резко раскритиковал и позицию Берлина, отметив, пишет издание, что Германия "решила поставить свою собственную экономическую выгоду над геополитическими интересами всего ЕС и в особенности над интересами безопасности Центральной и Восточной Европы".Ранее СМИ сообщили, что между США и Германией достигнуты договоренности о проекте "Северный поток 2". Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741431618.html
https://ria.ru/20210715/proigrysh-1741274403.html
россия
балтийское море
сша
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россия, европарламент, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, ангела меркель, джо байден, радослав сикорский, сша, в мире
14:27 21.07.2021
 
В Польше раскритиковали позицию США и Германии по "Северному потоку — 2"

Экс-глава МИД Польши Сикорский: Германия поставила экономическую выгоду над интересами ЕС

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал позицию США по "Северному потоку 2", отвергнув аргумент Вашингтона о почти полной готовности газопровода, пишет немецкое издание Tagesspiegel.
Ранее президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода и отметил, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, а имело смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
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По сообщению издания, Сикорский, который является главой делегации ЕС-США в Европарламенте, в беседе с журналистами в Вашингтоне подтвердил заявления госдепа, что санкции не работают, в связи с чем предпочтительнее делать ставку на "перезагрузку" в отношениях с Германией.
Сам Сикорский выразил сомнения по поводу верности такой позиции. "Кто знает, что бы произошло, если бы их (санкции) оставили в силе до сентября, когда немцы выберут новое правительство", - заявил, как пишет издание, польский политик, добавив, что теперь уже вопрос вокруг газопровода "решен".
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 08:00
Раз и навсегда: Зеленский резко решил вопрос "Северного потока — 2"
Сикорский резко раскритиковал и позицию Берлина, отметив, пишет издание, что Германия "решила поставить свою собственную экономическую выгоду над геополитическими интересами всего ЕС и в особенности над интересами безопасности Центральной и Восточной Европы".
Ранее СМИ сообщили, что между США и Германией достигнуты договоренности о проекте "Северный поток 2". Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.07.2021
15 июля, 08:00
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.
 
РоссияЕвропарламентNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Балтийское мореЕвросоюзАнгела МеркельДжо БайденРадослав СикорскийСШАВ мире
 
 
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