В Польше раскритиковали позицию США и Германии по "Северному потоку — 2"
Экс-глава МИД Польши Сикорский: Германия поставила экономическую выгоду над интересами ЕС
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
БЕРЛИН, 21 июл - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал позицию США по "Северному потоку 2", отвергнув аргумент Вашингтона о почти полной готовности газопровода, пишет немецкое издание Tagesspiegel.
Ранее президент США Джо Байден после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель признал наличие разногласий с Германией по вопросу строительства газопровода и отметил, что на момент его вступления в должность дополнительные санкции "не имели смысла" из-за того, что газопровод был почти достроен, а имело смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование газопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России.
По сообщению издания, Сикорский, который является главой делегации ЕС-США в Европарламенте, в беседе с журналистами в Вашингтоне подтвердил заявления госдепа, что санкции не работают, в связи с чем предпочтительнее делать ставку на "перезагрузку" в отношениях с Германией.
Сам Сикорский выразил сомнения по поводу верности такой позиции. "Кто знает, что бы произошло, если бы их (санкции) оставили в силе до сентября, когда немцы выберут новое правительство", - заявил, как пишет издание, польский политик, добавив, что теперь уже вопрос вокруг газопровода "решен".
Сикорский резко раскритиковал и позицию Берлина, отметив, пишет издание, что Германия "решила поставить свою собственную экономическую выгоду над геополитическими интересами всего ЕС и в особенности над интересами безопасности Центральной и Восточной Европы".
Ранее СМИ сообщили, что между США и Германией достигнуты договоренности о проекте "Северный поток 2". Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.
Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.